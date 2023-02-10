Зарплата в Альметьевском районе достигла 64 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Альметьевском районе по итогам 2022 года выросла на 18,9% по сравнению с 2021 годом, и достигла 63,8 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня глава муниципалитета Тимур Нагуманов на отчетной сессии района.

Глава Альметьевска отметил, что уровень безработицы за 2022 год снизился с 0,64% до 0,15%.

«Если раньше безработица была просто статистикой, то сегодня возникает острая проблема с поиском кадров. Нужного специалиста найти крайне сложно», – сказал Нагуманов.

Ранее сообщалось, что Альметьевский район занял первое место в рейтинге социально-экономического развития районов Тататарстана в 2022 году.