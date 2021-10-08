Зарипова: Важно, что продолжатся президентские программы по развитию социальных объектов

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с традиционным посланием. Основным вектором развития региона он назвал повышение качества жизни граждан. В этом ключе особенно важно то, что продолжатся президентские программы по развитию социальной инфраструктуры в населенных пунктах республики. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«В обращении Президента Татарстана отмечу, что продолжится развитие населенных пунктов в части социальной инфраструктуры. Будут продолжены президентские программы по капитальному ремонту учреждений здравоохранения, образования, строительству и капремонту жилья и благоустройству населенных пунктов», – сообщила собеседник.

По словам Зариповой, такие меры дают молодым людям возможность строить планы на будущее и рассчитывать на помощь и поддержку государства в воспитании ребенка.

Главной темой Послания Президента РТ стало повышение качества жизни татарстанцев, а также меры, которые для этого необходимо предпринять.