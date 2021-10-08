Опубликован полный текст Послания Президента Татарстана к Госсовету

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту. Главной темой его выступления стало повышение качества жизни татарстанцев, а также меры, которые для этого необходимо предпринять.

Это в том числе развитие общественных пространств, укрепление социальной сферы и экономики, забота об экологии, создание новых цифровых сервисов для образования, борьба с пандемией коронавируса и другие вопросы. С полным текстом Послания руководителя республики Госсовету РТ можно ознакомиться по ссылке.