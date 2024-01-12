Зарипова: В Татарстане не хватает машиностроителей, зато экономистов и юристов в избытке

В Татарстане наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по таким направлениям, как машиностроение, техника и технологии, сельское и лесное хозяйство. Об этом рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

Так, в машиностроении требуются 5,1 тыс. человек, а контрольные цифры приема (КЦП) составляют всего 1 тыс., в техническом направлении — 764 человека при КЦП в 360 человек, в сельском и лесном хозяйстве — 980 человек при КЦП 265 человек.

В сферах сервиса и туризма, экономики и управления, а также в юриспруденции, напротив, наблюдается избыток кадров. В IT удалось достигнуть баланса — потребность в специалистах и контрольные цифры приема составляют около 1,1 тыс. человек и примерно равны.

«На 2024 год спрос и КЦП по подготовке специалистов среднего звена практически соответствуют заявленным предприятиями потребностям. КЦП — 12,8 тыс. человек, потребность — 13,7 тыс. человек», — заключила руководитель профильного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что наибольший спрос на кадры в Татарстане сложился в промышленности. В этой сфере жителям республики готовы предложить 12 тыс. вакансий. В пятерку самых востребованных также вошли сферы строительства и ЖКХ — 5,1 тыс. вакансий, транспорта — 3,5 тыс., здравоохранения — 2,4 тыс. и образования — 1,6 тыс. вакансий.