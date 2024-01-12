В 2023 году наибольший спрос на работников продемонстрировала промышленность Татарстана

Наибольший спрос на кадры в Татарстане сложился в промышленности. В этой сфере жителям республики готовы предложить 12 тыс. вакансий, рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

В пятерку самых востребованных также вошли сферы строительства и ЖКХ — 5,1 тыс. вакансий, транспорта — 3,5 тыс., здравоохранения — 2,4 тыс. и образования — 1,6 тыс. вакансий.

«В реальном секторе экономики 76% потребности в кадрах составляют квалифицированные специалисты, среди них лидирующие позиции занимают строительные специальности, специалисты по производству машин и оборудования. Среди профессий неквалифицированного труда востребованы грузчики, уборщики помещений и дворники», — заключила Зарипова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уровень общей безработицы по итогам минувшего 2023 года составил 2%, а регистрируемой — 0,21%.