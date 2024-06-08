Зарипова: В РТ сегодня 8 тыс. соцработников отмечают профессиональный праздник

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В Татарстане 8 июня свой профессиональный праздник отмечают 8 тыс. работников социальной отрасли, благодаря профессионализму, инициативности и чуткости которых успешно реализуются многочисленные программы и технологии, национальный проект «Демография». Об этом сказала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. Телеграмма опубликована на сайте республиканского ведомства.

«Внимание работников социальной отрасли направлено на семьи, в том числе многодетные и малообеспеченные, детей и пожилых людей, ветеранов и инвалидов», — отметила министр.

Каждый год услугами социальных работников пользуются 18 тыс. татарстанцев, работают 112 государственных поставщиков социальных услуг — это приюты для детей и подростков, реабилитационные центры, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, для имеющих психические расстройства граждан, центры социального обслуживания населения и пр.

«В каждом из этих учреждений создаются условия для всесторонней социализации, полноценной реабилитации получателей социальных услуг. Уважаемые работники и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днем социального работника! Вы не только профессионально выполняете свою работу, но и становитесь для людей поддержкой, дарите им веру, человеческое внимание и радость общения», — сказала Эльмира Зарипова.

Ранее социальных работников с профессиональным праздником поздравили Президент РФ Владимир Путин и Раис РТ Рустам Минниханов.