Путин поздравил с Днем социального работника

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Он отметил, что в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы — это педагоги и психологи, медики и юристы и др.

«Во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в последние годы, наряду с государственными и муниципальными учреждениями, высокую миссию в этом направлении выполняют НКО, бизнес-структуры, религиозные организации, благотворительные фонды и волонтеры.

На сегодня, продолжил Президент РФ, одним из общих и ключевых задач остается оказание всесторонней помощи участникам и ветеранам СВО, их родным и близким, кроме того, необходимо последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие практики регионов РФ, в том числе в таких сферах, как поддержка семей, людей с ОВЗ, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Хочу сердечно поблагодарить вас за самоотверженную, востребованную работу, душевную щедрость и отзывчивость», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.