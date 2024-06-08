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Путин поздравил с Днем социального работника
Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Он отметил, что в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы — это педагоги и психологи, медики и юристы и др.
«Во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма», — сказал глава государства.
Путин отметил, что в последние годы, наряду с государственными и муниципальными учреждениями, высокую миссию в этом направлении выполняют НКО, бизнес-структуры, религиозные организации, благотворительные фонды и волонтеры.
На сегодня, продолжил Президент РФ, одним из общих и ключевых задач остается оказание всесторонней помощи участникам и ветеранам СВО, их родным и близким, кроме того, необходимо последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие практики регионов РФ, в том числе в таких сферах, как поддержка семей, людей с ОВЗ, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Хочу сердечно поблагодарить вас за самоотверженную, востребованную работу, душевную щедрость и отзывчивость», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.
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