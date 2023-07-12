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Зарипова: Средняя зарплата в Татарстане превышает 56 000 рублей
Средняя зарплата в Татарстане находится на уровне 56,1 тыс. рублей. Это, по данным Татарстанстата, на 15,6% выше, чем в январе — апреле прошлого года. Об этом сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.
«Сегодня средняя зарплата по республике – 56,1 тысячи рублей. Конечно, есть дифференциация, то есть высокооплачиваемые – это добыча полезных ископаемых, нефтехимия, обрабатывающее производство. По отраслям у нас сегодня подтянулась сельскохозяйственная отрасль», — цитирует Зарипову «РБК».
В январе 2023 года глава Минтруда РТ сообщала, что средняя зарплата в регионе составляет 50 287 рублей. Татарстанстат сообщает, по итогам 4 месяцев года, реальная зарплата выросла к тому же периоду года на 9%.
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