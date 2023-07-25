Путин: Зарплаты россиян выросли более чем на 10% впервые с 2018 года

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Впервые с 2018 года зарплаты россиян выросли на двухзначную цифру — на 10%. Такие показатели были зарегистрированы в апреле этого года, заявил на совещании по экономическим вопросам Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что по итогам этого года рост ВВП может составить 2%, что поможет полностью отыграть снижение 2022-го. Самый заметный прогресс здесь показали обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.

«Рост в этих отраслях, так же как и весь комплекс мер по поддержке экономики, благотворно влияет на состояние рынка труда. Безработица снижается — сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами: в апреле — более чем на 10%», — рассказал Президент.

Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на позитивные результаты, Правительству нужно строго следить за своевременностью индексации зарплат бюджетников. В противном случае это приведет к «перетеканию» кадров из бюджетной сферы.