Зарипова: Сумма поддержки семей Татарстана в этому году составила 16,5 млрд рублей

В этом году общий объем затрат на поддержку семей с детьми в Татарстане составил 16,5 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 7,9 млрд рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Министерства труда,занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«Республика Татарстан вложила в копилку решения проблем материнства и детства в части мер соцподдержки 8,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 32%», — отметила она.

Зарипова напомнила, что 23% населения РТ — не городские жители и поэтому поддержка традиционно больших семей дала свои результаты. Так, доля численности родившихся в сельской местности от общей численности родившихся в республике выросла с 17,5% в 2018 году до 19,3% в 2021 году.

Она также обратила внимание на то, что с этого года была введена новая награда — медаль «Родительская доблесть», которой награждаются оба родителя при рождении и воспитании семерых и более детей.

Единовременное денежное вознаграждение при вручении этой награды составляет 100 тысяч рублей. Зарипова подчеркнула, что в Татарстане уже пять семей были удостоены этой почетной награды.