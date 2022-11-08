Пять семей Татарстана наградили медалями «Родительская доблесть»

С 2010 года медалью «Ана даны – Материнская слава» в Татарстане награждены 1505 матерей. Введенную в этом году новую награду – «Родительская доблесть – Ата-ана фидакарьлеге» получили пять татарстанских семей, сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Медалью материнской славы награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка», – сказала она.

А вот награда «Родительская доблесть – Ата-ана фидакарьлеге» предусматривает награждение обоих родителей, добавила спикер.

«Медалью награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. Им выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Поскольку медаль новая, на сегодняшний момент ею награждены пять родителей», – пояснила Бутаева.