Зарипова прокомментировала ситуацию с нелегальным пансионатом в Щербаково

«Вопиющим случаем» назвала сегодня в прямом эфире «Татарстан онлайн» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова недавний случай в Татарстане, когда после смерти пожилых постояльцев частного пансионата в Щербаково возбудили уголовное дело.

«Это вопиющий случай. Произошла вопиющая история. Тут совершенно другой интерес, совершенно другие мотивы. Враг наш – равнодушие», — сказала она.

Спикер отметила, что в республике есть частные дома, пансионаты для пожилых людей, которые работают абсолютно открыто. Они заявляют о себе в рекламе, у них есть свои прайсы.

«Мы их видим, мониторим в соцсетях, чтобы пригласить к диалогу с нами. Проводим для них методические совещания. Эта деятельность не подлежит лицензированию, в отношении нее контрольно-надзорные функции могут осуществлять противопожарные службы», — добавила Зарипова.

Спикер заметила, что уход за пожилыми людьми — бизнес, но на рынке есть организации, которые стараются оказывать услуги качественно.

«Эти люди заинтересованы в том, чтобы человек, который к ним попал, жил как можно дольше. Потому что это их бизнес, это источник их дохода», — сказала гостья эфира.

Она пояснила, что на практике бывали случаи, когда в организации соцзащиты звонили неравнодушные люди и сообщали о пожилых людях, нуждающихся в уходе, о которых не заботились родственники.

«Сколько пожилых людей мы забирали с лестничных клеток», — заметила Зарипова.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ призвала татарстанцев, в окружении которых есть одинокие пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в уходе и утратившие способность к самообслуживанию, звонить к комплексный центр социального обслуживания по телефонам 523-46-56, 523-55-29 или в службу 112.

Всего в 26 домах-интернатах республики сейчас проживают 2,5 тыс. пожилых людей. Они получают полный спектр услуг.