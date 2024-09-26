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Зарипова прокомментировала ситуацию с нелегальным пансионатом в Щербаково
«Вопиющим случаем» назвала сегодня в прямом эфире «Татарстан онлайн» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова недавний случай в Татарстане, когда после смерти пожилых постояльцев частного пансионата в Щербаково возбудили уголовное дело.
«Это вопиющий случай. Произошла вопиющая история. Тут совершенно другой интерес, совершенно другие мотивы. Враг наш – равнодушие», — сказала она.
Спикер отметила, что в республике есть частные дома, пансионаты для пожилых людей, которые работают абсолютно открыто. Они заявляют о себе в рекламе, у них есть свои прайсы.
«Мы их видим, мониторим в соцсетях, чтобы пригласить к диалогу с нами. Проводим для них методические совещания. Эта деятельность не подлежит лицензированию, в отношении нее контрольно-надзорные функции могут осуществлять противопожарные службы», — добавила Зарипова.
Спикер заметила, что уход за пожилыми людьми — бизнес, но на рынке есть организации, которые стараются оказывать услуги качественно.
«Эти люди заинтересованы в том, чтобы человек, который к ним попал, жил как можно дольше. Потому что это их бизнес, это источник их дохода», — сказала гостья эфира.
Она пояснила, что на практике бывали случаи, когда в организации соцзащиты звонили неравнодушные люди и сообщали о пожилых людях, нуждающихся в уходе, о которых не заботились родственники.
«Сколько пожилых людей мы забирали с лестничных клеток», — заметила Зарипова.
Министр труда, занятости и соцзащиты РТ призвала татарстанцев, в окружении которых есть одинокие пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в уходе и утратившие способность к самообслуживанию, звонить к комплексный центр социального обслуживания по телефонам 523-46-56, 523-55-29 или в службу 112.
Всего в 26 домах-интернатах республики сейчас проживают 2,5 тыс. пожилых людей. Они получают полный спектр услуг.
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