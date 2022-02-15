Зарипова прокомментировала отмену бесплатного питания в школах Нижнекамска

Ситуацию с отменой бесплатного школьного питания для детей из многодетных семей Нижнекамска прокомментировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете министров РТ.

«На законодательном уровне ни в республиканском законодательстве, ни в законодательстве федеральном нормы по бесплатному питанию многодетных семей, где четверо и более детей, нет. Муниципалитеты, исходя их своих возможностей бюджета, вправе устанавливать сами какие-то дополнительные льготы. Я так понимаю, в Нижнекамске такая дополнительная льгота была установлена. Мы всегда говорим, что когда вы вводите новую льготу, нужно понимать, насколько вы сможете ее обеспечивать во временном периоде. Здесь, прежде всего, вопрос к нижнекамским властям», — сказала она.

Спикер подчеркнула, что это «дополнительная мера, которую Нижнекамск установил самостоятельно, исходя из возможностей бюджета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в школах Нижнекамска не стали в феврале отменять бесплатное питание для детей из многодетных семей из-за поднявшейся волны возмущения родителей школьников, а перенесли на 1 апреля.