Зарипова: Программа социальной газификации улучшит условия жизни 100 тыс. татарстанцев

Программа социальной газификации улучшит условия жизни 100 тысяч жителей Татарстана. В целом по республике подлежат социальной газификации более 18 тыс. домовладений в 908 населенных пунктах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Достаточно серьезная программа, которая реализуется в интересах наших жителей. Более 18 тыс. домохозяйств, в которых проживают как минимум три человека, а если речь идет о многодетной семье, то это пять человек. Соответственно объем программы с коэффициентом семейственности коснется порядка 100 тыс. наших жителей. Некоторые из них сегодня продолжают использовать печное отопление, у некоторых вообще нет газа», — отметила спикер.

На данные цели в Татарстане будет направлено более 4 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике создан региональный штаб по догазификации. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов. Программа социальной газификации реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.