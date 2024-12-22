Зарипова о достижениях Года семьи: «Мы открыто заговорили о семейных традициях»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в студии телемарафона «С Новым годом, семья!» подвела итоги уходящего Года семьи. Среди ключевых она назвала установление единого статуса многодетной семьи в России. Теперь это семьи, в которых трое и более детей.

«И, конечно же, сегодня мы видим, что те меры поддержки, которые оказываются семьям, они выстроены на системной основе. И я хочу отметить, что в Республике Татарстан решением Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова поддержка для многодетных семей предоставляется без учета дохода, имущества. То есть это действительно серьезные демографические меры, чтобы поддержать многодетные семьи», — подчеркнула Зарипова.

Она также напомнила о выплатах для семей, где воспитываются дети с инвалидностью. Поддерживают в Татарстане и семьи участников специальной военной операции.

«Главным достижением этого года является то, что мы, наконец-то, все открыто, честно заговорили о семейных традициях, о том, как важно в голове у молодых людей формировать отношение к семье. И мы уходим от <...> понимания, что многодетная семья — бедная семья», — уверена глава профильного ведомства.

В Татарстане насчитывается более 55 тыс. многодетных семей, и каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье. Около 12 лет назад таких семей было всего 24 тыс.

«А что такое многодетная семья? Ведь решение приходит, когда ты видишь горизонты, когда ты понимаешь, что ты можешь содержать эту семью. Это особенно важно для мужчины. И сегодня мы видим, что предложения есть на рынке труда, есть возможность получить новую квалификацию, сменить место работы. Есть возможность получить и маме новую профессию. Это важно, когда семья уверена в завтрашнем дне», — заключила Эльмира Зарипова.

Увеличение рождаемости относится к числу ключевых задач национального проекта «Демография». Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются с 2019 года, их инициировал Президент РФ Владимир Путин. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты.