Зарипова назвала самые высокооплачиваемые профессии в Татарстане

Самые высокие заработные платы работодатели Татарстана предлагают в промышленности. Об этом сообщила в интервью «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В нашей базе данных есть вакансия для главного инженера, которому работодатель предлагает 143 тыс. рублей в месяц. Оператору по химической обработке скважин, монтажнику, сварщику работодатели предлагают по 100 тыс. рублей. Машинисту-трубоукладчику готовы платить 90 тыс. рублей в месяц, монтажнику оборудования — более 80 тысяч», — сказала она.

Министр добавила, что каких-либо серьезных сокращений на предприятиях и в организациях республики в ближайшее время не предвидится.

«Каких-либо рисков на ближайшие два месяца мы не видим. Дело в том, что у предприятий есть обязанность уведомлять нас за два месяца о массовых сокращениях. Таких заявлений пока не поступало. Предприятия работают над тем, чтобы решать вопросы, связанные с выстраиванием логистических цепочек, импортозамещением и переводом производства на выпуск новой продукции либо ее локализации», — отметила Зарипова.

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