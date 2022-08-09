Эльмира Зарипова: «Каждому безработному мы готовы предложить семь рабочих мест»

О профессиях будущего, востребованных и высокооплачиваемых специальностях на рынке труда, а также о новых мерах поддержки для молодежи в интервью «Татар-информу» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова рассказала о профессиях будущего и самых востребованных и высокооплачиваемых специальностях на рынке труда Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Средняя продолжительность безработицы по республике – чуть более трех месяцев»

Эльмира Амировна, как складывается ситуация на рынке труда Татарстана?

Ситуация на рынке труда республики остается стабильной. Уровень общей безработицы в республике на 2,4% ниже, чем в среднем по России, и является наименьшим среди регионов Приволжского федерального округа. Республика входит в пятерку регионов РФ с наименьшим уровнем общей безработицы.

В Татарстане достаточно высокий уровень занятости населения, один из самых высоких среди регионов ПФО, и составляет 62,5%. Данный показатель в ПФО составляет порядка 59%, а в России – на уровне 60%. За минувшее полугодие в службу занятости обратились порядка 43 тыс. человек, каждый второй был трудоустроен. Средняя продолжительность безработицы по республике составляет чуть более трех месяцев. Достаточно высокий уровень трудоустройства и занятости в регионе стал возможен благодаря развитым программам переобучения.

Каковы главные особенности рынка труда этого лета?

В этом году государство делает упор на обеспечение занятости молодых людей в возрасте до 30 лет. Для них реализуется системная поддержка, раньше таких программ не было. Сейчас поддерживаются работодатели, трудоустраивающие молодых людей.

Работодатель будет поддержан в том случае, если он трудоустроил гражданина, который был сокращен в этом году. Через Фонд социального страхования такой работодатель может получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов, по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства гражданина.

Еще одна особенность – превентивная программа для граждан, которые попали под сокращение и увольнение в связи с ликвидацией организации. В республике реализуются мероприятия, направленные на поддержку занятости в сложившихся условиях давления, в которых находится Россия. Это организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости, и поддержка работодателей по частичной оплате труда, когда они организуют временную занятость для работников, находящихся под угрозой увольнения.

Кто может пройти переобучение за счет государства?

В Татарстане организована большая работа по профессиональному переобучению безработных граждан и отдельных категорий, которые испытывают трудности на рынке труда. Это женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста.

Также поддержка оказывается молодежи в возрасте до 35 лет, кто не имеет среднего профессионального или высшего образования и нигде не обучается. Пройти обучение могут те, кто получил диплом, но не смог трудоустроиться в течение четырех месяцев. Молодые люди до 30 лет, которые завершили обучение в этом году по программе высшего или среднего образования, обратились в службу занятости за поддержкой в трудоустройстве, но для них не была найдена подходящая работа, также могут получить наиболее востребованную профессию.

Еще одно большое направление – обучение работников промпредприятий. Тех, кто находится под риском увольнения. Люди обучаются по востребованным профессиям: водитель, монтажник, оператор заправочных станций, электрогазосварщик, тракторист, швея, повар, лаборант химанализа, бухгалтер, охранник, сварщик, специалист по составлению и проверке сметной документации, инженер компьютерной обработки информации, специалист IT в смежных профессиях и др. По плану мы должны переобучить за год 8 тыс. человек. Более 60% уже приступили к обучению.

«В Татарстане организована большая работа по профессиональному переобучению безработных граждан» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все пугают нас кризисом, а мы отмечаем роста числа вакансий»

Сколько вакансий предлагают работодатели татарстанцам и как изменилось их число с начала года?

Работодатели заявили в службы занятости более 73 тыс. предложений о работе. У нас никогда не было такого числа вакансий! На начало года их было 50 тыс., а в марте максимум – 53 тыс. Когда все говорят и пугают нас кризисом, мы отмечаем рост числа вакансий. Наиболее востребованы представители рабочих профессий – бетонщики, арматурщики, слесари, швеи, педагоги, воспитали, врачи и медсестры. 40% вакансий заявлено в производстве, 12% – в строительстве, по 3 тыс. вакансий в образовании, науке и здравоохранении, еще 3,5 тыс. – на транспорте. С началом учебного года число вакансий в сфере образования подрастет. Отмечу, что сейчас 10,3 тыс. жителей республики официально зарегистрированы в качестве безработных. Эта цифра не сильно изменилась с начала года.

Чем обусловлен такой рост числа вакансий?

У работодателей есть обязанность регистрироваться и создавать личные кабинеты на единой цифровой платформе «Работа в России». Поскольку есть такая норма, они ее добросовестно выполняют, размещают свои вакансии. Кроме того, в базе данных находится порядка 163 тыс. резюме. Это те люди, которые готовы поменять работу, возможно, переехать в другой регион. Рост во многом обусловлен появлением сезонных предложений. Летом работодатели ищут продавцов, специалистов в сфере обслуживания и строительства, ресторанного, туристического, гостиничного сервиса. Сезонные вакансии появились в сельском хозяйстве.

В каких отраслях заработные платы наиболее высокие?

Самые высокие заработные платы в промышленности. В нашей базе данных есть вакансия для главного инженера, которому работодатель предлагает 143 тыс. рублей в месяц. Оператору по химической обработке скважин, монтажнику, сварщику работодатели предлагают по 100 тыс. рублей. Машинисту-трубоукладчику готовы платить 90 тыс. рублей в месяц, монтажнику оборудования – более 80 тыс.

«Работодатели заявили в службы занятости более 73 тыс. предложений о работе» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Каких-либо рисков на ближайшие два месяца мы не видим»

Как изменится ситуация на рынке труда к концу года?

Пока строить прогнозы достаточно сложно. Сейчас идет активная поддержка временной занятости и системообразующих предприятий. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как сработает экономика и каждое отдельное предприятие. Каких-либо рисков на ближайшие два месяца мы не видим. Дело в том, что у предприятий есть обязанность уведомлять нас за два месяца о массовых сокращениях. Таких заявлений пока не поступало. Предприятия работают над тем, чтобы решать вопросы, связанные с выстраиванием логистических цепочек, импортозамещением и переводом производства на выпуск новой продукции либо ее локализации.

А какая поддержка оказывается безработным?

Безработные из Татарстана получают стандартную поддержку – пособие по безработице. Отмечу, что каждому безработному мы сегодня можем предложить семь рабочих мест, дополнительных мер не предусмотрено. Основная поддержка – это предложения о работе и переобучению. Тем, кто действительно хочет, найти работу сегодня вообще не проблема.

Минтруд РТ обычно выстраивает долгосрочные прогнозы. Какие профессии будут востребованы через 5-10 лет?

Республика – промышленный флагман Российской Федерации. В любом случае, спустя три-пять лет для нас основными будут промышленное и обрабатывающее производства, нефтехимия, машино- и автомобилестроение, самолето- и кораблестроение. Безусловно, если мы говорим о вопросе, на кого сегодня учить детей и подростков, то нужно понимать, что это все, что связано с промышленным производством, инженерные специальности и рабочие профессии.

Сколько вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР трудоустроены в Татарстане?

Абсолютное большинство граждан из числа вынужденных переселенцев, прибывших в Татарстан из ЛНР и ДНР, трудоустроены. В нашем регионе они в основном проживают в пунктах временного пребывания. Люди работают на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания, они высоко мотивированы на труд. Многие из них связывают свои жизненные планы с Российской Федерацией, получают гражданство, трудоустраиваются, а потом снимают квартиру, решают насущные и бытовые вопросы.