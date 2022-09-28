Зарипова: На стройках Татарстана в три раза сократилось число смертельных случаев

За последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев на стройках Татарстана. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Стройка входит в число травмоопасных отраслей. Но при этом в строительстве прописаны все правила и инструкции, необходимые для профилактики случаев производственного травматизма. Задача работодателя — обеспечить соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, исключив злоупотребления на рабочем месте. В строительстве за последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев. К сожалению, они есть и за ними стоят трагедии, когда дети остаются без кормильцев. Среди частых несчастных случаев в строительстве — падение с высоты», — пояснила глава Минтруда.

Министр отметила, что профилактике таких происшествий в республике уделяется значительное внимание. По субботам, Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит совещания, на которых в числе прочих обсуждается и ситуация с травматизмом в строительной отрасли. Участникам совещаний демонстрируются фотографии нарушений за неделю, специалисты госстройнадзора регулярно проверяют все крупные строительные объекты.

Работодатели не хотят попадать в черный список из-за нарушений правил безопасности, чтобы в дальнейшем участвовать в тендерах, также подчеркнула Зарипова.

Полностью интервью министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой можно прочитать по ссылке.