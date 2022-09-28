Эльмира Зарипова: «Бетонщики, арматурщики и монтажники востребованы независимо от сезона»

Осенний период отличается активностью на рынке труда Татарстана, и особенно в строительной отрасли. О трудовых мигрантах, несчастных случаях на стройках, самых востребованных специалистах и размере оплаты их труда в интервью «Татар-информу» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова: «Сегодня из 76 тысяч вакансий, имеющихся на рынке труда, порядка 8 тысяч составляют вакансии, заявленные в строительной отрасли» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Работодатели и работники уходят от серых схем»

Как складывается ситуация на рынке труда в строительной отрасли Татарстана к концу осени?

Рынок труда выглядит достаточно стабильно. Строительная отрасль имеет огромное значение для республики. Здесь реализуются программы по национальным проектам, выполняются показатели по ежегодному вводу жилья и капитальному ремонту. Пожалуй, нет ни одной отрасли, будь то здравоохранение, образование, культура, социальная защита, где бы ни шел капитальный либо обычный ремонт. Кроме того, строятся новые социальные учреждения – детские сады, школы, загородные лагеря. И все это, безусловно, требует привлечения специалистов.

Сегодня из 76 тысяч вакансий, имеющихся на рынке труда, порядка 8 тысяч составляют вакансии, заявленные в строительной отрасли, а это 10% от общего количества. Это люди, в которых нуждаются работодатели. Одновременно на портале «Работа в России» мы видим 8 тысяч резюме. Баланс спроса и предложения практически одинаков. Сегодня происходит активный переход рабочих из одних фирм в другие и из одного проекта в другой. Это достаточно гибкая система: закончилось строительство одной школы, и бригада рабочих может перейти в другой проект, к примеру, по благоустройству дворов или общественных пространств.

Какие специалисты сейчас наиболее востребованы?

Отрасль всегда нуждается в представителях рабочих профессий – электрогазосварщиках, плотниках, слесарях, монтажниках, мастерах общестроительных работ. Бетонщики, арматурщики, монтажники, особенно работающие на высоте, всегда входят в общий топ вакансий на рынке труда. Этот топ актуален всегда, независимо от сезона. Осень – высокий пик строительной отрасли, когда идет активация процессов, приближается период сдачи объектов, приближается конец года. И все это требует определенных ресурсов, в том числе и людских.

Каков размер средних зарплат в строительной отрасли?

Республика входит в число лидеров ПФО по уровню оплаты труда в январе – июле 2022 года. У нас уровень средней заработной платы составляет 49,9 тыс. рублей. Отрасль строительства не так сильно отстает от этого уровня, здесь средняя заработная плата составляет 47,9 тыс. рублей. Это действительно хорошо оплачиваемые специалисты. Мы видим на рынке труда бригады из соседних регионов. Это тоже связано с оплатой труда, строительная отрасль в последние годы сильно подтянулась в этом вопросе. Если буквально несколько лет назад мы говорили, что здесь достаточно большой серый рынок, то сегодня деятельность комиссии по легализации серой занятости дает свои результаты. Мы видим, что работодатели и работники заинтересованы в открытой зарплате, уходят от серых схем и серых выплат. Ведь зарплата влияет на больничные, отпускные, страховые выплаты, социальные гарантии, а у женщин это выплаты по беременности и родам, вплоть до взятия кредита или возврата налога за дополнительное образование детей. Поэтому работник заинтересован в том, чтобы его отношения были оформлены.

«Строительная отрасль всегда нуждается в представителях рабочих профессий – плотниках, электрогазосварщиках, слесарях, монтажниках, мастерах общестроительных работ» Фото: © «Татар-информ»

«За последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев на стройках»

Стройка – достаточно опасный объект, где нужно соблюдать меры безопасности. Как в нашем регионе обстоят дела по данному вопросу?

Стройка входит в число травмоопасных отраслей. Но при этом в строительстве прописаны все правила и инструкции, необходимые для профилактики случаев производственного травматизма. Задача работодателя – обеспечить соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, исключив злоупотребления на рабочем месте. Сегодня мы можем сказать, что в отрасли строительства за последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев. К сожалению, они есть и за ними стоят трагедии, когда дети остаются без кормильцев. Среди частых несчастных случаев в строительстве – падение с высоты.

Профилактике таких происшествий в республике уделяется значительное внимание. По субботам, когда Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит совещания, обсуждается вопрос состояния травматизма в строительной отрасли. Докладывают министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и руководитель инспекции Государственного строительного надзора. Участникам совещания демонстрируются фотографии нарушений за неделю, специалисты Госстройнадзора за указанный период выезжают на все крупные строительные объекты и фотографируют нарушения – где строительные леса поставлены неправильно, где люди работают без касок. Все это становится публичным. Работодатели не хотят попасть в черный список, потому что на следующий год опять будет разыгрываться тендер. С другой стороны, сам работник заинтересован в том, чтобы сохранить свою жизнь.

По каким краткосрочным программам ведется подготовка кадров?

Ежегодно через службы занятости мы готовим порядка 5 тысяч человек для разных отраслей. Среди них основную долю составляют монтажники, каменщики, арматурщики – те, кто востребован на рынке труда. Они готовятся под конкретные нужды работодателей. Мы направляем на обучение безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости, если видим, что им нужно подтянуть квалификацию и компетенцию. При этом, безусловно, учитываются пожелания самих людей. Эта программа реализуется в рамках содействия занятости.

Другая программа реализуется по нацпроекту «Демография». Три федеральных оператора обучают, в том числе и по строительным специальностям. По линии WorldSkills имеется развитая сеть ресурсных центров. Обучение ведут филиалы Российской академии народного хозяйства, а также Томский государственный университет, используя сеть СПО, с которыми заключены контракты в республике. Обучение ведется по востребованным специальностям на рынке труда. На выходе в нацпроекте есть конкретный показатель – 85% обученных людей должно быть трудоустроено.

«В отрасли строительства за последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Работодатели пригласили более тысячи высококвалифицированных иностранных специалистов»

В каких программах содействия занятости могут участвовать организации строительной отрасли?

В самых разных. В этом году Минтрудом России был развернут ряд программ, направленных на профилактическую сферу, когда мы обучали и переобучали тех, кто находится под угрозой увольнения, перешел в режим неполной занятости. Строительные компании могут стать операторами организации общественных работ для безработных граждан, особенно это было популярно в летний период.

Кроме того, субсидируется занятость молодых людей в возрасте до 30 лет. Это программа, которая была отдельно принята в этом году на уровне Правительства России. Организация может трудоустроить молодого человека, который был уволен в этом году в связи с ликвидацией, сокращением штата либо находится под угрозой увольнения. Организации государство компенсирует три раза размер минимальной оплаты труда – один, три и шесть месяцев после трудоустройства. Это тоже некая гарантия для молодого человека.

По каким профессиям работодатели республики приглашают иностранных специалистов из визовых стран?

Организации приглашают высококвалифицированных специалистов, чье нахождение здесь связано с монтажом высокотехнологичного оборудования либо с тем, что наших специалистов необходимо обучить работе с этим оборудованием. У нас работает 45 работодателей, которые пригласили более тысячи человек из числа высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Кроме того, у нас есть трудовые мигранты, работающие по патентам либо по временным разрешениям. Это представители Узбекистана, Таджикистана и других стран ближнего зарубежья. Эти люди представляют неквалифицированную рабочую силу и востребованы в строительной отрасли. Мигрантов стало больше, чем в прошлом году. Это мы видим по числу патентов. Безусловно, они восполняют дефицит в строительной отрасли.

Где соискатели могут найти актуальные вакансии в строительной отрасли?

Посмотреть вакансии можно на единой цифровой платформе «Работа в России». Поиск можно вести по самым разным параметрам, начиная от развития социальной инфраструктуры возле будущего места работы и заканчивая заработной платой и требованиями к специалисту. Работодатель в свою очередь может посмотреть, что предлагают работники. Кроме того, с этого года введено еще одно новшество – если численность работников в организации составляет более 25 человек, то работодатель обязан размещать свои вакансии на едином портале. И для соискателей, и для тех, кто предлагает рабочие места, это бесплатная платформа. Как я уже отмечала, в строительной отрасли представлено более 8,4 тысячи резюме. Это те люди, которые работают, но готовы поменять место работы, рассмотреть другие предложения.