Зарипова: Каждый второй рубль по линии Минтруда РТ идет на поддержку семей с детьми

Татарстан нацелен на улучшение демографической ситуации в республике, поэтому выплатам на детей уделяется особое внимание. Каждый второй рубль по линии Минтруда РТ направляется на обеспечение выплат нуждающимся семьям, заявила глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Республика решает вопросы демографии не только материальными мерами социальной поддержки, но и мерами морального стимулирования. В Татарстане учреждена государственная награда для многодетных матерей „Ана даны – Материнская слава“, которая является знаком высшей степени материнского отличия и вручается за рождение и воспитание пятерых и более детей», — рассказала она в интервью РИА Новости.

По мнению Зариповой, самой важной мерой поддержки на данный момент является выплата на первого ребенка для семей, чей суммарный доход составляет менее двух прожиточных минимумов, которая была введена в 2018 году. В Татарстане ей пользуются родители почти 33 тыс. детей, то есть почти каждая четвертая семья.

«Эта услуга в республике полностью автоматизирована: семье достаточно подать заявление на портале госуслуг, предоставление других документов не требуется, органы соцзащиты самостоятельно производят расчет и выплату пособия», — отметила она.

Эта выплата также войдет в универсальное пособие с 2023 года и будет предоставляться уже по линии Пенсионного фонда России, добавила Зарипова.

Напомним, ранее она сообщила, что в республике завершается назначение выплат на детей мобилизованных татарстанцев – по ее словам, напарвлены семьям средства будут в ближайшее время.