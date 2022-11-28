Зарипова рассказала, когда переведут по 20 тыс. рублей на детей мобилизованных

В октябре власти Татарстана установили единовременные выплаты по 20 тысяч рублей для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей республики, напомнила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. В данный момент назначение выплат находится на финальном этапе, отметила она в интервью РИА Новости.

«Работа по назначению этой выплаты с учетом последнего постановления правительства республики завершается, все выплаты будут произведены в ближайшее время», – пообещала Зарипова, напомнив, что средства на эти выплаты выделены из резервного фонда правительства Татарстана.

Получить эти выплаты можно даже в случае, если родители ребенка не состоят в браке и отметила министр. «В данном случае заявление на выплату подает мама в органы соцзащиты по месту своего жительства (если она не зарегистрирована в республике, то заявление подается по месту регистрации самого мобилизованного). При этом стоит отметить, что нахождение родителей в браке для получения выплаты необязательно, главное – установленный факт отцовства».

Зарипова также напомнила, что по предложению Президента РТ Рустама Минниханова эта мера поддержки расширена на детей всех участников спецоперации – добровольцев, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, выполняющих задачи в рамках военной спецопераци. Основанием для выплаты является список военкомата, по мере поступления таких списков, их досылки в органы соцзащиты осуществляются выплаты.