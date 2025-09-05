Зарипова: Для избирателей с ОВЗ созданы все условия для голосования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается 274 тыс. избирателей с различными ограничениями по здоровью, которые имеют право участвовать в выборах и для них в республике провели огромную работу по обеспечению возможности для голосования. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на республиканском онлайн-форуме избирателей «Мой голос».

«Проводилась большая работа, когда переносили участковые комиссии на первые этажи, расширяли проемы, закупали специальные кабины для голосования, обучение специалистов для помощи и так далее», – рассказала Зарипова.

Она подчеркнула, что все участковые избирательные комиссии знают всех своих особых избирателей, ждут их и готовы им помогать.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).