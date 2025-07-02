Зарипова и Афанасьев осмотрели строящийся дом-интернат «Забота» в Зеленодольске

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова и глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев сегодня в Зеленодольске осмотрели ход строительства нового дома-интерната «Забота», предназначенного для пожилых людей и инвалидов. Строительство идет полным ходом, к данному моменту объект готов уже на 87%.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Дом-интернат для престарелых и инвалидов возводится в Зеленодольском районе в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» с 2024 года.

На сегодняшний день строительство дома-интерната завершено на 87%. Уже выполнены фасадные и кровельные работы, сейчас специалисты заняты монтажом инженерных сетей: водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Внутри ведется отделка помещений: облицовка стен плиткой, подготовка к установке мебели и оборудования.

Экскурсия началась с посещения просторной столовой с панорамными окнами. «Посмотрите на это красивое помещение! Здесь создаются все условия для комфортного питания наших подопечных. Помимо этого, предусмотрены помещения для проведения занятий, творческих мастерских и актовый зал – все для полноценной социальной жизни», – заметила Эльмира Зарипова.

Министр, осматривая стройплощадку, объяснила: «Этот дом предназначен для одиноких пожилых людей и тех, кто нуждается в постоянном уходе. В нем предусмотрены комфортные двух- и трехместные палаты, просторные общие зоны, медицинский блок, помещения для социальной реабилитации и досуга». «Мы также планируем оснащение умных палат голосовым управлением – это позволит повысить качество ухода за нашими подопечными», – уточнила она.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Глава Минтруда РТ упомянула, что это будет современное учреждение на 120 койко-мест, а само здание будет двухэтажным с дополнительным подвалом. Общая площадь дома-интерната превысит 8,6 тыс. кв. метров.

Особое внимание здесь уделяют удобствам и доступности помещений: двухэтажная структура с подземным этажом обеспечит функциональность и удобство передвижения. Полноценная медицинская инфраструктура, современные инженерные сети и специальные приспособления создадут комфортные условия для проживания и лечения пожилых людей.

Михаил Афанасьев в свою очередь подчеркнул значимость проекта для муниципалитета. «Мы очень рады тому, что в нашем Зеленодольске реализуется такой важный социальный объект. Название «Забота» очень символично – оно отражает ответственность государства перед пожилыми людьми. Местоположение в зеленой зоне рядом с лесом создаст прекрасную атмосферу для прогулок и отдыха. Мы благодарны министерству за поддержку и уверены, что этот дом станет одним из лучших в стране», – сказал он.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Окруженный зелеными насаждениями и находящийся вблизи леса, дом-интернат обеспечит своим жильцам доступ к свежему воздуху и приятным прогулкам на природе. Министра впечатлило размещение на открытом пространстве сцены, специально спроектированной для организации культурных мероприятий и спортивных тренировок.

Дом-интернат «Забота» будет оснащен приемно-карантинным отделением, изолятором, столовыми зонами и жилыми комнатами. Медицинская и социальная поддержка станут ключевыми аспектами функционирования учреждения. Тут создадут благоприятные условия для физической активности, культурного досуга и творческой самореализации пенсионеров.

Глава района подчеркнул особую значимость реализации такого проекта на территории муниципалитета: «Это пример государственной ответственности перед нашими гражданами старшего возраста. Финансирование осуществляется совместно федеральным центром и Правительством Татарстана, что подчеркивает высокий приоритет социальных инициатив нашего руководства». Он выразил благодарность Правительству РТ и Президенту РФ Владимиру Путину за включение проекта в национальные программы развития.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Все элементы конструкции дома-интерната выполнены согласно современным стандартам комфорта и безопасности. Важнейшая задача учреждения – предоставление полного спектра медицинских и социальных услуг пожилым гражданам, страдающим серьезными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, диабет и прочие хронические состояния.

Первоначально финансирование составляло 333 млн рублей. За счет включения в национальную программу объем инвестиций увеличился до 854 млн рублей, из которых 607 млн выделило Правительство России, а остальную сумму предоставил бюджет Татарстана.

Сегодняшняя официальная проверка показала, что готовы почти все внешние конструкции здания, ведется активная внутренняя отделка помещений. После завершения строительных работ начнется закупка необходимой мебели, бытовой техники и специального оборудования.

Новый дом-интернат «Забота» должен стать примером современного подхода к уходу за пожилыми людьми и воплотить лучшие практики проектирования и эксплуатации подобных учреждений.