В Зеленодольском районе завершается строительство дома-интерната «Забота»

Фото: Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

В Зеленодольском районе близится к завершению строительство дома-интерната «Забота» для пожилых людей и инвалидов. Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, на сегодняшний день объект готов на 87%: завершены фасадные и кровельные работы, продолжается монтаж инженерных сетей, систем водоснабжения, канализации, отопления и слаботочной инфраструктуры.

Параллельно ведутся работы по внутренней отделке помещений, в том числе облицовка стен плиткой.

Здание будет двухэтажным, с подвалом, а его общая площадь составит более 8,6 тысячи квадратных метров. В учреждении предусмотрено 120 койко-мест, а также приемно-карантинное отделение, изолятор, столовая с кухонным блоком, жилые и административные помещения, медицинские кабинеты.

Фото: Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

В доме-интернате планируется установка современного оборудования, мебели и инвентаря. Особенностью станет организация «умных» палат, в которых можно будет управлять светом, бытовыми приборами и жалюзи при помощи голосовых команд.

Проект стартовал в 2024 году. Первоначально на строительство было направлено 333 миллиона рублей. В 2025 году объект вошел в федеральную программу «Старшее поколение» национального проекта «Семья», что позволило привлечь дополнительные средства – свыше 516 миллионов рублей, включая более 108 миллионов из бюджета Татарстана.

«К сожалению, есть пожилые люди, которые из-за различных жизненных обстоятельств на старости лет оказались в одиночестве. И здесь на помощь приходит государство. Дома-интернаты предоставляют необходимые услуги и дают возможность завести новые знакомства, поддерживать активный образ жизни. Но самое главное, что наши пожилые люди получают заботу и внимание», – отметила в своем Телеграм-канале министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.