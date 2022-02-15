Зарипова: 254 тыс. татарстанцев находятся за чертой бедности

Татарстан входит в тройку регионов России с достаточно низким уровнем бедности. Тем не менее 254 тыс. жителей сегодня находятся за чертой бедности. Такие данные озвучила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«К 2030 году поставлена задача по снижению уровня бедности. Республика входит в тройку лидеров по достаточно низкому уровню бедности. Тем не менее 254 тыс. жителей республики сегодня находятся за чертой бедности, то есть имеют доход менее 10 756 рублей. Мы прогнозируем в 2021 году уровень бедности на уровне 6,3%», – сказала она.

Согласно данным пресс-службы Минтруда РТ, Татарстан на протяжении пяти лет находится в лидерах по низкому уровню бедности. По результатам 2020 года в республике уровень бедности был на уровне 6,6%, или 257,5 тыс. человек, при общероссийском показателе в 12,1%, или 17,8 млн. человек. Таким образом, по итогам позапрошлого года республика занимала четвертое место по данному показателю после Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Одним из инструментов снижения бедности является социальный контракт – договор между гражданином и органом социальной защиты в целях содействия гражданину в преодолении трудной жизненной ситуации. Заключая социальный контракт, люди берут на себя обязательства по трудоустройству, лечению от алкогольной зависимости», – отметила Зарипова.

Спикер сообщила, что в 2022 году на финансирование социальных контрактов будет направлено 635 млн рублей. В 2021 году в республике было заключено более 8,4 тыс. социальных контрактов, в этом году эта цифра, по предварительному прогнозу, будет выше.