Путин подчеркнул необходимость свести к минимуму уровень бедности в России

Уровень бедности в России нужно свести к минимуму и вытащить из нее как можно больше граждан. Важность этого на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму нового созыва, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал, очерчивая круг задач, стоящих перед парламентом страны.

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — подчеркнул Владимир Путин.