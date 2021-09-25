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25 сентября 2021  20:06

Путин подчеркнул необходимость свести к минимуму уровень бедности в России

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Уровень бедности в России нужно свести к минимуму и вытащить из нее как можно больше граждан. Важность этого на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму нового созыва, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал, очерчивая круг задач, стоящих перед парламентом страны.

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — подчеркнул Владимир Путин.

#Путин Владимир #Госдума #уровень бедности #Выборы 2021
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