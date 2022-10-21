Зарипов объяснил, за счет чего Лаишевский район удерживает первое место в рейтинге РТ

По рейтингу социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана за восемь месяцев этого года Лаишевский район занял первое место. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ объяснил, как району удалось достичь передовых показателей.

«Основной секрет — это наличие в нашем районе мощной экономики. А мощную экономику представляют наши крупные предприятия. Это Международный аэропорт „Казань“, АО „Казанский жировой комбинат“, группа компаний „АйСиЭл“, АО „Авиасервис“, Логистический центр „Почта России“ и другие рентабельные предприятия, в том числе и МСП, эффективно осуществляющие деятельность с высоким уровнем оплаты труда», — отметил Ильдус Зарипов.

В Лаишевском районе также хорошо развита инфраструктура, ведется активное строительство как ипотечного, так и индивидуального жилья, район расположен близко к Казани. Привлекает он инвесторов как в сфере развития производства, сельского хозяйства, так и в сфере туризма.

Темп роста валового территориального продукта в районе на 2022 год оценивается на уровне 113,8% в действующих ценах, его объем по оценке прогнозируется в 45,5 млрд рублей.

За 8 месяцев текущего года предприятиями и организациями отгружено товаров собственного производства на сумму 32,3 млрд рублей. По оценке на 2022 год объем отгруженной продукции и оказанных услуг составит 67,7 млрд рублей с ростом 119% к уровню прошлого года.

Первая пятерка рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ остается неизменной не один год, муниципалитеты из ТОП-5 лишь меняются местами. На первых трех строчках нового рейтинга — Лаишевский, Тукаевский и Альметьевский районы, причем лидер за год не изменился, о чем сообщал «Татар-информ».