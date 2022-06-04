Ильдус Зарипов обрисовал туристические перспективы Лаишевского района

Наиболее перспективное направление для Лаишевского района – экотуризм. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал глава муниципального образования Ильдус Зарипов.

«У нас есть большой резерв по экотуризму – река Кама, близкое расположение к Болгару, а также Семрук», — отметил Зарипов.

По словам руководителя, в Семруке после съемок (сериала «Зулейха открывает глаза» – прим. Т-и) должны были убрать все декорации, но по просьбе жителей оставили.

«Мы изменили генеральный план, получили согласие – эту территорию приняли на территорию поселения. Мы подготовили заявку для федеральной программы по развитию исторических центров и небольших городов РФ и будем участвовать по территории Семрука. Мы рассчитываем получить 50 млн на его развитие. В районе будет глэмпинг, парусный спорт, а ресторан Cheeseria будет развивать сырное производство», — рассказал глава Лаишевского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году территория Семрук участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Жители республики протестировали проектные решения непосредственно на территории. Посетители, ознакомившись с проектными решениями и кадрами визуализации, делились своим видением Семрука после благоустройства.