Татарстанцы протестировали проектные решения в кинопоселке Семрук в Лаишеве

Жители Татарстана протестировали проектные решения в кинопоселке Семрук в Лаишеве, где на одной площадке для открытого диалога встретились более 450 зрителей, профессионалов киноиндустрии и представителей местных сообществ. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Шоукейс-конференция «Кинематограф Татарстана» состоялась на территории кластера Белые горы. В 2018 году там снимали сериал «Зулейха открывает глаза»: локация была выбрана из-за схожести с побережьем реки Ангары, где разворачивается действие первоисточника — одноименного романа Гузель Яхиной. Специально для съемок был построен поселок Семрук из 20 домов — оригинальные декорации существуют и по сей день.

Организаторы организовали для гостей несколько десятков показов коротко- и полнометражных фильмов, провели дискуссии у костра, а также прочитали более десяти лекций. Казанские диджеи отыграли многочасовые сеты, работала ярмарка изделий ручной работы от местных мастеров.

По словам куратора программ развития общественных пространств Республики Татарстан Фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зиннатуллиной, такие события помогают протестировать намерения местных сообществ, которые выявляются в процессе вовлечения.

«Так, мы не просто оставляем их на бумаге, а видим, как они работают в деле. <...> на мероприятиях мы всегда стараемся отыграть тот сценарий развития площадки, который будет здесь после благоустройства. Так мы понимаем, насколько наши проектные решения корректны, и в случае чего корректируем их. А еще на подобные события приходят заинтересованные в развитии территории предприниматели: это помогает понять им средний чек и типы услуг, интересные разным пользователям территории», — объяснила Наиля Зиннатуллина.

В 2022 году территория Семрук участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, в случае победы будут выделены средства на её благоустройство. Мероприятие помогло протестировать проектные решения непосредственно на территории. Посетители, ознакомившись с проектными решениями и кадрами визуализации, делились своим видением Семрука после благоустройства. Для всех, кто был в эту субботу в Лаишеве, открыта форма обратной связи, которая поможет архитекторам доработать проект: https://clck.ru/gvhg6.