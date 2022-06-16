Зарипов — о своем здоровье: «Сейчас рановато на лед, но очень хочется продолжить карьеру»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о состоянии своего здоровья, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, он готов продолжить свою карьеру как минимум еще на один сезон.

«Есть моменты по здоровью, которые нужно подкорректировать, сейчас пока рановато на лед. Пока в режиме ожидания, есть некоторые нюансы, но очень хочется продолжить карьеру как минимум на год. Ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне мало отыграл и не насытился этим. Самый главный аргумент — вылет в первом раунде. Это не сочетается с окончанием карьеры. Приоритет — только "Ак Барс"», — цитирует Зарипова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 40-летний форвард провел за казанский клуб 24 матча и отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

Напомним, в августе прошлого года Зарипов официально заявил, что сезон 2021/22 станет последним в его профессиональной карьере.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с бывшим голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым.