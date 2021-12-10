Зарипов о своем 1300-м матче: В детстве я не представлял, что мне это удастся

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал журналистам победу в татарстанском дерби над «Нефтехимиком» (5:2), поделился эмоциями от достижения отметки в 1300 матчей.

Зарипов сказал, что эта победа стала для «Ак Барса» 600-й в чемпионатах России. «От лица клуба благодарю всех, кто на протяжении многих лет поддерживает нашу команду, болеет за нее и, самое главное, не унывает. О моем достижении – благодарен всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры, верил в меня. Очень приятно достичь таких огромных чисел. В детстве я не представлял, что мне это удастся. Благо, позволило здоровье, было доверие со стороны руководства клуба, тренерского штаба», – рассказал хоккеист.

Он объяснил, почему сегодня на каждом месте в «Татнефть Арене» лежала рыба с его обращением. «Еще в детском хоккее мои партнеры называли меня Рыбой. До сегодняшнего дня это прозвище закрепилось за мной в узком кругу. Почему? Не знаю. Одна из легенд – я на льду чувствую себя как рыба в воде. Очень приятно, что клуб не оставил сегодняшний матч без внимания и подготовил такую акцию», – сказал игрок.

Он подчеркнул, что каждая победа в играх дает сильный эмоциональный фон, который может ощутить любой спортсмен. Зарипов также рассказал, что ему сегодня подарил мэр Казани Ильсур Метшин. «Было очень приятно, что Ильсур Раисович, власти Республики не оставили без внимания сегодняшнюю юбилейную игру. Мне подарили макет Чаши», – пояснил хоккеист.

Свои рекорды Зарипов объяснил плодом работы и признался, что по-прежнему мечтает сыграть вместе с сыном Артуром: «Эта мечта меня не покидает. Хочу дождаться, когда Артур проявит себя в МХЛ, тренерский штаб обратит на него внимание и заслуженно поднимет его в первую команду. Проведем матч вместе, а дальше будем смотреть, как себя проявит», – цитирует игрока пресс-служба ХК «Ак Барс».