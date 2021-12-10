«Ак Барс» вновь выиграл республиканское дерби

Сегодня в Казани второй раз в сезоне выясняли отношения лидеры хоккея республики. Это был 1300-й матч капитана хозяев Даниса Зарипова в чемпионатах страны. Капитан гостей Марат Хайруллин провел сегодня 300-й матч в КХЛ.

В итоге со счетом 5:2 победу одержал «Ак Барс», забросив три шайбы в третьем периоде. «Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду.

Нижнекамцы приехали в Казань с пятью поражениями подряд, казанцы дома проиграли в прошлом туре «Барысу». Таким образом, соперникам как воздух была нужна победа. В рамках КХЛ земляки ранее встречались 54 раза — 39 побед за казанцами, 18 у нижнекамцев. В первом круге нынешнего сезона «Ак Барс» выиграл в Нижнекамске по буллитам (3:2), уступая 0:2.

Сегодня «Ак Барсу» из-за травм не могли помочь нападающие Александр Бурмистров, Михаил Глухов и Николай Коваленко, «Нефтехимику» — защитники Кирилл Воробьёв и Алексей Пузанов. Вместо Глухова и Дыняка вышли 40-летний Зарипов и 20-летний Адель Булатов, два поколения форвардов. А ворота казанцев впервые с 30 октября защищал Игорь Бобков. Тимур Билялов, проведший без замен 15 матчей кряду, получил отдых.

В первом периоде гости были активнее, они в итоге и перебросали хозяев, счет бросков в створ ворот 8–14 по итогам первых 20 минут. Вполне логично, что именно гости отличились первыми, реализовав первое же большинство. Хороший бросок в девятку получился у Дениса Вихарева, 0:1. Удивительно с учетом последнего места «Ак Барса» в лиге по реализации большинства, но и хозяева использовали лишнего с первого захода. Пер Линдхольм ловко подправил шайбу в падении на пятачке, 1:1. Зрители могли наблюдать хороший хоккей.

Во втором периоде на 49 секунд тройка казанцев осталась против пятерки нижнекамцев. Хозяева отбились, и всё равно гости были чуть активнее. Постепенно страсти накалились, дело дошло до серьезных стычек. И в формате «четыре на четыре» казанцы вышли перед — Даниил Журавлев с двух метров попал точно в «домик» между щитков вратарю гостей Александру Судницыну, 2:1.

Вскоре после начала третьего периода «Ак Барс» повел со счетом 3:1. Дмитрий Юдин после впечатляющей паузы подкатился к чужим воротам метра на три и точно бросил в дальнюю девятку. Второй подряд гол защитников хозяев. Гости, взвинтив, темп через четыре минуты сократили разрыв в счете до минимума — на добивании преуспел Рафаэль Бикмуллин, 3:2. Но Даниил Тарасов, ловко подправивший полет шайбы на пятачке, вновь увеличил преимущество «Ак Барса» до двух шайб, 4:2. Через минуту хозяева второй раз реализовали большинство, когда Дмитрий Воронков здорово в касание отправил шайбу в ближний угол, 5:2. Смена вратаря у гостей ничего не изменила. Уверенная победа казанцев.

После 38 матчей в активе казанцев теперь 52 очка и третье место. В следующем туре 12 декабря «Ак Барс» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев». В состав сборной России на этап Евротура — Кубок Первого канала в Москве отправятся Билялов, Воронков и Галимов.

У нижнекамцев после 38 игр осталось 35 очков и девятое место. В следующем туре 12 декабря в Нур-Султане «Нефтехимик» встретится с «Барысом». Защитник Лукаш Клок затем отправится в сборную Чехии на Кубок Первого канала.

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

Шайбы забросили: Линдхольм (13), Журавлев (34), Юдин (44), Тарасов (51), Воронков (52) — Вихарев (12), Бикмуллин (48).

Штраф: 14–8.

«Ак Барс»: Бобков; Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Ар. Галимов — Воронков; Журавлев — Юдин, Тарасов — Уил — Петров; Рукавишников — Адамчук, Булатов — Линдхольм — Панюков; Лямкин, Лукоянов — Сафонов — Зарипов; Квартальнов.

«Нефтехимик»: Судницын (Туохимаа, 52); Сидоров — Клок, Хайруллин — Митякин — Порядин; Семенов — Кнот, Шафигуллин — Чивилев — Бикмуллин; Березин — Петрищев, Ан. Галимов — Е. Попов — Секстон; Барсуков, Гиматов — Вихарев — Беляев.