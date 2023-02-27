Гол на 90 миллионов: почему бонус Радулова затмил последний матч «Ак Барса» в «регулярке»

«Ак Барс» в конечном итоге провел блестящую регулярку и по праву завоевал первое место на Востоке

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Были очень сложные моменты у нас, но команда сыграла здорово»

Именно так Зинэтула Хайдярович подвел итог прошедшей регулярки для «Ак Барса». Удивительно, насколько контрастным получился период для казанцев с сентября по февраль. Сначала сокрушительный провал при Знарке, а потом невероятный взлет при Билялетдинове. Еще несколько месяцев назад «Ак Барсу» предрекали вылет в первом раунде, а сейчас подопечные Билялетдинова чуть ли не главные фавориты в борьбе за кубок Гагарина.

«Ак Барс» в конечном итоге провел блестящую регулярку и по праву завоевал первое место на Востоке. Билялетдинову с помощью внешне несложных инструментов удалось собрать победоносный коллектив. Зинэтула Хайдярович наладил микроклимат между игроками и создал три прочных звена. Прямо сейчас с заметным отрывом выделяется тройка Воронков – Радулов – Сафонов. Но и остальные два звена не отстают и так же стабильно приносят очки команде. При Знарке сложно было вспомнить хотя бы одну пару игроков, которая работала исправно, не говоря о тройке в целом.

«Ак Барс» научился за несколько месяцев играть на классе и побеждать менее мастеровитых соперников. Казанцы играют спокойно, очень рассудительно и делают в процессе атак минимум лишних движений. Если вспомнить пресс-конференции Знарка, постоянно всплывали оправдания от главного тренера, что хоккеисты слишком долго разыгрывают шайбу в чужой зоне.

Прямо сейчас у «Ак Барса» «ахиллесовой пятой» является, пожалуй, только вратарская зона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прямо сейчас у «Ак Барса» «ахиллесовой пятой» является, пожалуй, только вратарская зона. Есть опасения, что и Тимур Билялов, и Амир Мифтахов сыграют не на своем уровне. Хотя и они прибавили при Билялетдинове, так как при Знарке два вратаря менялись друг с другом практически в каждой второй игре.

У «Ак Барса» эта регулярка выдалась непростой, энергозатратной, однако первостепенную задачу подопечные Билялетдинова выполнить смогли – выиграть регулярку. Впереди самое сложное – победа в плей-офф и голливудская развязка сезона.

«Итог хороший, команда закончила «регулярку» на таком уровне, это неплохо. Ребята в последних матчах сыграли достаточно уверенно, все игры были напряжёнными, но они молодцы, всё выдержали. Были очень сложные моменты у нас, но команда сыграла здорово» – подвел итоги сезона Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

Перед броском Александр долго совещался с Тимуром Биляловым, как именно лучше исполнить буллит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулов в огне: и последний гол регулярки забил, и потроллил скамейку «Авангарда»

Хедлайнером матча с «Авангардом» стал, безусловно, Александр Радулов. К его персоне было особое внимание, так как для нападающего решался важный финансовый вопрос в заключительной встрече регулярного чемпионата. По данным ряда СМИ, в контракте Радулова прописан огромный бонус в размере 90 млн рублей в случае попадания в топ-3 бомбардиров. Ближайшим преследователем Александра был Сергей Толчинский, который отставал от Радулова на два очка и по иронии судьбы набрал их именно по ходу матча с «Ак Барсом».

Приятный финансовый бонус 47-номера «Ак Барса» уже был готов гореть последним пеплом, однако в овертайме Радулов смог заработать буллит после нарушения Зията Пайгина. Перед броском Александр долго совещался с Тимуром Биляловым, как именно лучше исполнить буллит. По итогу вышло очень эффектно: Радулов мастерски переиграл вратаря «Авангарда». Видимо, помощь Тимура была очень полезной.

На эмоциях нападающий даже успел потроллить хоккеистов «Авангарда», проехавшись мимо их скамейки и изобразив знаменитую «птичку» Кузнецова. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец этот эпизод подробно комментировать не стал, но чувствовалось, что его этот жест Радулова немного задел.

«Проехал и проехал. Мы рады за Радулова, пусть дальше забивает, это его работа» – подчеркнул Кравец.

На эмоциях Радулов проехался мимо скамейки «Авангарда», изобразив знаменитую «птичку» Кузнецова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До противостояния с «Нефтехимика» в плей-офф остаются считанные дни. Что известно на данный момент?

Хоть многим и кажется, что для «Ак Барса» игры с «Нефтехимиком» будут легкой прогулкой, на самом деле – это довольно опрометчивое предположение. Олег Юрьевич Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика», на последней пресс-конференции заявил, что для «волков» целью является второй раунд Востока. Нижнекамцы будут сражаться, в этом сомнений нет.

По окончании матча с «Авангардом» Билялетдинов отметил, что болельщиков будет ожидать принципиальное татарстанское противостояние в первом раунде, в котором «Ак Барсу» легко не будет точно.

Зинэтула Хайдярович исключил еще до начала битвы с «Нефтехимиком» какой-либо фактор недооценки соперника Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Может быть, кто-то просто оценивает эту ситуацию. Но я думаю, что игры будут идти в таком же ключе, как и сегодня. Не всё будет так просто, надо быть готовыми головой и телом, играть правильно и дисциплинировано, реализовывать свои моменты», – заявил Билялетдинов.

Зинэтула Хайдярович исключил еще до начала битвы с «Нефтехимиком» какой-либо фактор недооценки соперника. По этой причине с «Авангардом» играли все лидеры и находились в боевом тонусе.

Не видит Билялетдинов и сильным преимуществом то, что на выезды его подопечным не надо будет далеко ездить.

«На это рассчитывать нельзя. Это плей-офф, нужно серьёзно готовиться к сопернику», – подытожил Зинэтула Хайдярович.

Фото на анонсе: ak-bars.ru