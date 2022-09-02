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Спорт
2 сентября 2022  16:07

Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ: Шипачев и Радулов – ассистенты

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Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что ассистентами капитана станут трое: форварды Вадим Шипачев и Александр Радулов, а также защитник Василий Токранов.

Фото: © Пресс-служба «Ак Барса»

Ранее стал известен состав «Ак Барса», который полетел в Москву на стартовые матчи против «Динамо» (3 сентября) и ЦСКА (5 сентября).

Напомним, первый матч сезона против бело-голубых команда Олега Знарка проведет в субботу в 13:00.

#ХК Ак барс #хоккей #зарипов данис #Вадим Шипачёв #Александр Радулов
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