Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ: Шипачев и Радулов – ассистенты

Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что ассистентами капитана станут трое: форварды Вадим Шипачев и Александр Радулов, а также защитник Василий Токранов.

Фото: © Пресс-служба «Ак Барса»

Ранее стал известен состав «Ак Барса», который полетел в Москву на стартовые матчи против «Динамо» (3 сентября) и ЦСКА (5 сентября).

Напомним, первый матч сезона против бело-голубых команда Олега Знарка проведет в субботу в 13:00.