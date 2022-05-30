Заработал сайт с информацией о льготной ипотеке для российских IT-специалистов

Российские IT-специалисты могут ознакомиться с подробной информацией об условиях льготной ипотеки, а также выяснить, входит ли компания в список соответствующих программе, на специальном сайте. Информационный ресурс запущен Минцифры РФ, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры собрало на одной странице информацию по льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний. На сайте можно: узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям IT-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); посмотреть список банков, в которые можно обратиться (их список будет расширяться); проверить условия программы; ознакомиться с требованиями к заемщикам», — перечисляется в публикации.

Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что новая программа действует до 2024 года. Ожидается, что за это время ей воспользуется не менее 50 тыс. представителей сферы IT.

«В ближайшее время мы планируем увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 до 30 млн рублей», — уточнил заместитель министра.

Напомним, что воспользоваться льготной ипотекой под 5% могут граждане России в возрасте от 22 до 44 лет. Первоначальный взнос на приобретение жилья должен составлять не менее 15% от суммы покупки.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в 2022 году на поддержку российской IT-отрасли будет направлено 21,5 млрд рублей. Меры поддержки сферы информационных технологий Правительством разрабатываются по поручению Президента РФ Владимира Путина.