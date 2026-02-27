Заработал меньше, чем потратил: суд разбирается в иске прокурора РТ к экс-судье Минапову

В Казани суд продолжает разбираться в иске прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к бывшему судье Аделю Минапову. Ведомство уверено, что мужчина утаил и не задекларировал доходов на 207 млн рублей, их и просит изъять в доход государства. О дорогих иномарках, элитных квартирах и щедрых подарках – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прокурор РТ просит изъять в доход государства имущества на 207 млн рублей»

Бывший судья Арбитражного суда РТ Адель Минапов на процесс по своему делу сегодня не пришел. Напомним, Советский суд Казани рассматривает иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к экс-служителю Фемиды на 207 миллионов рублей. Вместе с ним в качестве ответчиков проходят его бывшая жена Резеда Минапова, ее мать Амина Хуснутдинова и сестра матери Расима Гараева.

Сегодня интересы Минапова представляли Эльмира Хайруллина и Гулия Калимуллина. Начали они с ходатайства о закрытии процесса от СМИ. Одним из главных их аргументов стало то, что после огласки информации об имуществе от рук мошенников могут пострадать пожилые родственники Минапова. Сославшись на гласность процесса, суд им отказал.

Претензия прокуратуры Татарстана заключается в том, что Адель Минапов являлся владельцем 22 объектов недвижимости и 12 иномарок, которые не декларировал, а переписал на родственников. Надзорное ведомство считает, что он задействовал родственные связи, сформировал круг доверенных лиц и использовал их для сокрытия дохода. Некоторые из квартир и машин на данный момент проданы.

Речь в иске прокуратуры идет о пяти квартирах, парковочных местах, элитных апартаментах и множестве автомобилей – часть из всего этого была оформлена на родственников Минапова, а пользовался всем этим он сам. Все это прокуратура требует изъять в доход государства.

При проверке имущества и доходов Минапова выяснилось, что за время его работы судьей с 2011 по 2024 год официально он заработал 27,5 миллиона рублей, его жена – чуть менее 1,5 миллиона рублей. К слову, она тоже работала в суде, но ушла с должности гораздо раньше Минапова – до 2016 года.

Прокуратура уверена, что до того, как стать судьей, Адель Минапов не обладал таким количеством дорогостоящего имущества.

Более 60 миллионов рублей надзорное ведомство просит изъять в денежном виде – на такую сумму Минапов и члены его семьи продали несколько авто и квартир, в эту же сумму входит доход от сдачи квартир в аренду.

Все это имущество, по мнению прокуратуры, у экс-судьи появилось на неподтвержденные доходы и не стыкуется с его декларациями об официальном заработке.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Иномарки к Минапову отношения не имеют – их покупал тете богатый племянник»

Бывший судья еще на прошлом заседании заявил, что категорически не согласен с иском, и пообещал подготовить и предъявить все документы на имущество. Он настаивал, что прокуратура вообще не имела права проверять его как спецсубъект без участия квалификационной комиссии судей РТ.

По его словам, все справки о его доходах и расходах проходили проверку Антикоррупционной комиссии – его доход превышал расходы. Никаких вопросов по декларациям к нему не возникало.

«Декларации судей не проверяет прокуратура, это делает спецкомиссия при судебном департаменте, чтобы не нарушался принцип независимости суда», – говорил он.

Сегодня прокуратура предоставила суду документы от владельцев сервисов обслуживания о том, что автомобили зарегистрированы на родственников Минапова, платил за обслуживание авто он сам.

«Прошу обратить внимание, что только расход на детейлинг транспортных средств Минапова в 2025 году составил более 1,5 миллиона рублей. Еще на 200 тысяч рублей такие услуги оплачивала его бывшая супруга. Ни ее матери, ни сестры ее матери в платежных документах нет. Нотариальная палата РТ предоставила сведения о доверенностях – Расима Гараева уполномочила Аделя и Резеду Минаповых распоряжаться ее автомобилем марки Range Rover, BMW X6, также Минапова могла распоряжаться всем ее движимым и недвижимым имуществом», – сообщила прокурор Лилия Фаттахова.

Она сообщила, что Минапов обращался к некому Гаялову, чтобы тот помог с оформлением BMW X5 и автомобиля марки Mercedes. Сославшись на запись с камер видеонаблюдения, прокурор рассказала, что Минапов и его экс-супруга были замечены на парковочных местах, которые присутствуют в иске прокуратуры, за управлением BMW X7 и Mercedes. Общая сумма затрат на обслуживание автомобилей составила не менее 4 миллионов рублей.

Юристы Аделя Минапова попросили пригласить в суд в качестве третьего лица управленца одного из банков – племянника Расимы Гараевой. По их словам, он сможет пролить свет на принадлежность имущества, которое через его тетю приписывают Аделю Минапову.

«Расима Гараева не считается частью семьи Аделя Минапова. То имущество, которое приобреталось ей, было куплено не за счет Аделя Минапова, а за счет ее богатого племянника – для него такие подарки были в порядке вещей. На 70-летие женщины он при свидетелях подарил ей 10 миллионов рублей, это могут подтвердить присутствовавшие на мероприятии», – добавил юрист.

«Племянник меня очень любит и не отказывает в помощи»

Далее юрист зачитала обращение Расимы Гараевой к суду. В нем она пожаловалась на потерю здоровья из-за стресса в связи с возникшим иском, а также рассказала, что испытала большие моральные и нравственные страдания – в начале марта у нее должна пройти запланированная операция.

«Мне нанесли глубокую душевную рану, сейчас переживаю тяжелейший период в своей жизни», – написала она.

В подтверждение своих слов о богатом племяннике юристы поделились фактами о том, что он входит в топ-60 богатейших людей Татарстана. Активы мужчины составляют более 2 миллиардов рублей.

«Для проживания он купил мне квартиру на улице Чингиза Айтматова задолго до того, как Минаповы поженились. Потом он купил мне квартиру на Сибирском Тракте, квартиры на улице Ершова и Право-Булачной были куплены им же и оформлены на меня в качестве инвестиций. Как инвестиции также были приобретены автомобили BMW, но они уже проданы. Деньги я передала племяннику. Относительно других автомобилей – они были приобретены для моего передвижения по городу, за покупками и в больницу. Племянник содержит меня, инвалида, он меня очень любит и не отказывает в помощи», – зачитал юрист.

Она добавила, что с Резедой Минаповой общалась не слишком близко, но поддерживала связь. А новости об иске к Аделю Минапову ее застали врасплох.

«Адель Минапов всегда был честным человеком, который относился с любовью и добротой к окружающим. Он не заслужил очернения своего имени и репутации. Мое сердце разрывается от несправедливости, каждый день я просыпаюсь с тяжестью на душе», – подытожила она.

Юристы пояснили, что у матери Резеды Минаповой – Резеды Хуснутдиновой – также резко ухудшилось здоровье. Защитники Аделя Минапова заявили в суде, что провели «аудит» по имуществу, но не в полном объеме его можно подтвердить, так как они ждут документы и выписки из ведомств. Они сообщили, что к следующему заседанию с нужными документами они предоставят более подробный отчет о закупках и продаже имущества.

Юристы настаивали, что большинство квартир были куплены на стадии котлована и в ипотеку, а после постройки они выросли в цене, что не учитывала прокуратура РТ в своем иске. А у Резеды Хуснутдиновой были личные накопления, на которые покупались квартиры.

Прокурор Лилия Фаттахова объяснила юристам, что необходимо предоставить информацию о том, где, когда и какие средства племянник Гараевой передавал ей и покупал авто. Они в ответ заявили, что он расскажет об этом сам. Адель Минапов ранее уже говорил, что ко всем автомобилям отношения не имеет, их покупкой и регистрацией не занимался.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует взыскать имущество бывшего судьи Арбитражного суда республики Аделя Минапова.

Из открытых данных, Адель Минапов родился 25 апреля 1977 года в Казани. В 1999 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. С 2011 года занимал должность судьи Арбитражного суда Республики Татарстан, а в прошлом году подал в отставку.