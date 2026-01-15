Прокурор РТ требует взыскать имущество экс-судьи Арбитражного суда республики

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует взыскать имущество бывшего судьи Арбитражного суда республики Аделя Минапова. По данным «Татар-информа», соответствующий иск направлен в суд.

Подробности требований пока неизвестны, как и сумма имущества, которое планируется изъять. По предварительной информации, речь может идти о нескольких объектах недвижимости и автомобилях, принадлежащих Минапову.

По открытым данным, Адель Минапов родился 25 апреля 1977 года в Казани. В 1999 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета. С 2011 года занимал должность судьи Арбитражного суда Республики Татарстан, а в прошлом году подал в отставку.