news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 января 2026 13:58

Прокурор РТ требует взыскать имущество экс-судьи Арбитражного суда республики

Читайте нас в
Телеграм

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует взыскать имущество бывшего судьи Арбитражного суда республики Аделя Минапова. По данным «Татар-информа», соответствующий иск направлен в суд.

Подробности требований пока неизвестны, как и сумма имущества, которое планируется изъять. По предварительной информации, речь может идти о нескольких объектах недвижимости и автомобилях, принадлежащих Минапову.

По открытым данным, Адель Минапов родился 25 апреля 1977 года в Казани. В 1999 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета. С 2011 года занимал должность судьи Арбитражного суда Республики Татарстан, а в прошлом году подал в отставку.

#Прокуратура #требования #Арбитражный суд РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026