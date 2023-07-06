Жара в Татарстане усилится до 36 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием обширного антициклона жаркая и сухая погода. Ожидается дальнейшее повышение температурного фона, сообщает Гидрометцентр РТ.

На этой неделе, с 7 по 9 июля, в светлое время суток воздух будет прогреваться до 29–35 градусов. По ночам 7-го и 8-го числа прогнозируется от +14 до +20 градусов, тогда как в темное время суток 9-го числа — уже от +17 до +22. Осадки при этом маловероятны, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 10 июля, к западной части республики подойдет атмосферный фронт, который может принести с собой кратковременные дожди с грозами. В ночные часы температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла, а в дневные — от 28 до 33 градусов (на крайнем востоке — и до +36 градусов).

Во вторник, 11 июля, сохранится вероятность кратковременных дождей с грозами. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла на западе региона и до 30–35 градусов — на востоке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил о 30-градусной жаре в ближайшую декаду.