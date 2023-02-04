«Запылает вся Украина»: Медведев назвал ответные меры на возможные удары по Крыму

Если Украина все же нанесет удары по Крыму, она потеряет возможность мирных переговоров с Россией. Москва не оставит эти действия без ответа и нанесет по украинским городам удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — рассказал он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Как отметил Медведев, ответ на это может быть любым — об этом Киев и предупреждал недавно Президент России Владимир Путин. Серьезность ответных действий России будет напрямую зависеть от уровня и характера угрозы.

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — уточнил зампред российского Совбеза.