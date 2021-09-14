Запуск отопления в Альметьевском районе РТ начнется 15 сентября

Запуск отопления в жилые дома Альметьевского района Татарстана начнется с завтрашнего дня, 15 сентября. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Такое решение принято в связи с тем, что в течение двух дней в республике стоит теплая погода. Пуск отопления в социальные объекты — школы и детские сады начался на выходных», — отметил глава муниципалитета.

В городе «Альметьевские тепловые сети» начали производить пуск тепла накануне.

«Я сразу хочу предупредить, тепло не запускается по щелчку пальца или нажатию кнопки. Пуск тепла занимает определенное время. Для того чтобы не было аварии на сетях, мы дали поручение о том, чтобы не передавливали давление в системе, иначе будут аварии. Поэтому если до вашей конкретной квартиры тепло сразу не доходит, не надо паниковать и переживать, надо направлять заявку в вашу Управляющую компанию, либо по телефону 000. Также можно обращаться в Департамент ЖКХ. Управляющая компания будет оперативно реагировать. Мы также будем следить, чтобы они оперативно реагировали и стравливали воздух, соответственно, чтобы до всех тепло дошло», — пообещал Нагуманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах подача тепла в объекты социальной сферы завершится в течение двух дней.