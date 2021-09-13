В Челнах подача тепла в объекты социальной сферы завершится в течение двух дней

В Набережных Челнах продолжается подача тепла, которую власти Автограда планируют завершить к концу вторника, 14 сентября. В первую очередь теплом снабжаются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, молодежные организации. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Подача осуществляется согласно заявкам учреждений. Управлением образования исполнительного комитета подана заявка в НЧТС о подаче тепла в учреждения образования и дошкольные учреждения с 10 сентября. Подача тепла на объекты здравоохранения начата с 9 сентября.

«Началом отопительного сезона обозначено 9 сентября. С этого дня в первую очередь тепло начали подавать в сады и школы. Объем средств на подготовку к отопительному сезону 2021/2022 составляет более 2 млрд рублей. Из них 1 млрд 76 млн — на подготовку объектов коммунального хозяйства и 1 млрд 187 млн рублей — на капитальный текущий ремонт жилищного фонда города», — отметил докладчик.

В жилых домах Набережных Челнов отопление будет включено, когда среднесуточная температура составит плюс 8 градусов в течение пяти дней. Все многоквартирные дома готовы к приему теплоносителя.

Для промышленных предприятий и прочих организаций пуск тепла будет производиться по заявкам при наличии наряда на пуск тепла, выданного филиалом АО «Татэнерго» «Набережночелнинские тепловые сети».

Все сети тепло-, водо- и электроснабжения отремонтированы и проверены. На ТЭЦ все ремонтные работы завершены, проведены гидравлические испытания, подготовлено резервное топливо. «Выполнен ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей и сетей электро- и газоснабжения на сумму 192 млн рублей», — доложил Илья Зуев.

Завершено строительство теплотрассы на территории поселка ЗЯБ общей протяженностью 1,5 км. Как и планировалось, с 1 июля 2021 года произведена подача горячей воды потребителям.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня 100% объектов социальной сферы должны быть подключены к теплу.

«Дееспособность руководителя заключается в том, чтобы создать нормальные условия для людей. Ко вторнику к концу дня у нас должна быть полная ясность того, где у нас проблем нет и тепло мы смогли подать, а где есть проблемы, которые следует доработать. Надо сделать все, чтобы к середине недели все наши объекты были бы с теплом. Вот такая задача ставится перед руководителем исполнительного комитета, руководителями управлений и перед всеми нашими службами. Сегодня важнее задачи нет. Обеспечьте объекты теплом!» — поручил градоначальник.