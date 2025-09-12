СИБУР приступил к горячей пусконаладке на Лушниковской ПГУ в Казани

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

СИБУР приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке (Лушниковская ПГУ) «Казаньоргсинтеза» мощностью 250 МВт. Установка приняла первые тонны газа, необходимого для работы генерирующего оборудования, что стало ключевым этапом подготовки к запуску объекта, сообщает пресс-служба предприятия.

В рабочей встрече на площадке ПГУ приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, директор Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков, член правления – управляющий директор СИБУРа Руслан Гиззатуллин, генеральный директор Сетевой компании Ильшат Фардиев, генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Общий прогресс реализации проекта составляет 97%. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные – на 54%. На установке смонтировано технологическое оборудование. Она обеспечена энергоресурсами, запущены вспомогательные системы, подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования на рабочих средах.

Запуск установки СИБУР производит с опорой на накопленный российскими подрядными организациями опыт пусконаладки объектов энергетики, а также на собственную экспертизу в запуске промышленных объектов. В проведении пусконаладочных работ участвуют более 150 сотрудников подрядных организаций и предприятий компании.

Запуск ПГУ создает 57 высококвалифицированных рабочих мест. Штат операционного блока полностью укомплектован.

Фото: © пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, принесет предприятию ряд эффектов. Ключевыми станут повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса. Проект использует газотурбинную установку, специально адаптированную для работы на синтетическом газе, который образуется в технологическом цикле производства этилена на «Казаньоргсинтезе». Это решение замыкает производственный цикл, превращая отходы в ценнейший источник энергии.

«Мы видим пример ответственного подхода к экологии и рациональному использованию ресурсов. Вместо сжигания на факеле побочный газ теперь будет использоваться для генерации энергии и пара, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что проект реализован с опорой на собственную инженерную экспертизу. Это подтверждает высокий уровень компетенций сотрудников СИБУРа», – заметил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Запуск Лушниковской ПГУ – часть стратегии СИБУРа по повышению энергоэффективности, энергонадежности и экологичности производств. Это вклад компании в развитии энергетики Российской Федерации в части ввода высокоэффективных энергомощностей. Сам проект является проверкой профессионализма всей команды, задействованной в его реализации», – отметил в свою очередь член правления – управляющий директор СИБУРа Руслан Гиззатуллин.