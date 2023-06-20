Запуск исламского банкинга и рынки сбыта для бизнеса: с чем Татарстан вернулся с ПМЭФ

Мидхат Шагиахметов напомнил, что РМЦ выступает в роли агрегатора – здесь бизнесмены предлагают свои товары и услуги и могут найти новые рынки сбыта

Фото: prav.tatarstan.ru

Эксперимент по внедрению партнерских финансов стартует в сентябре

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов сообщил, что на полях ПМЭФ договорились с главами Ставропольской и Смоленской областей, Республиками Тыва и Карелия о сотрудничестве по внедрению ресурсов Республиканского маркетингового центра (РМЦ).

Шагиахметов напомнил, что РМЦ выступает в роли агрегатора – здесь бизнесмены предлагают свои товары и услуги и могут найти новые рынки сбыта.

«Данный опыт Татарстана уже используется в 8 регионах России. Благодаря РМЦ 4,4 тысячи татарстанских поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году получили заказы на 193 млрд рублей», – отметил министр.

Особое внимание Шагиахметов уделил исламскому банкингу. По его словам, те продукты, которые предоставляют организации партнерского финансирования сейчас дороже традиционных из-за отсутствия мер господдержки.

Особое внимание Шагиахметов уделил исламскому банкингу. По его словам, те продукты, которые предоставляют организации партнерского финансирования сейчас дороже традиционных из-за отсутствия мер господдержки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы традиционные инструменты поддержки, банковские продукты и партнерские были равнодоступны и имели одинаковую стоимость», – сказал министр экономики.

По его словам, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ анонсировал, что законопроект об исламском банкинге будет принят в июле. Стартует эксперимент по внедрению партнерских финансов, в том числе в Татарстане, уже в сентябре этого года. При этом в поправках к законопроекту учли все основные предложения от республики.

В заключение Шагиахметов напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума был озвучен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. По его результатам, Татарстан занял второе место среди регионов страны, уступив лишь Москве.

Талия Минуллина: «Мы выбрали в этом году концепцию “Татарстан – будущее уже сегодня”, связанную с инновациями» Фото: prav.tatarstan.ru

«80% сил занимает подготовка, а не встреча»

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что сама не посещала форум в этом году, однако участвовала в подготовке татарстанского стенда. «В таких мероприятиях 80% сил отнимает подготовка, а не сама встреча, и ее мы провели достаточно масштабно», – считает Минуллина.

Она отметила, что Татарстанпринимает участие в ПМЭФ каждый год и размещает экспозицию всегда примерно в одном и том же месте. В этом году она заняла 113 кв. метров.

«Мы выбрали в этом году концепцию “Татарстан – будущее уже сегодня”, связанную с инновациями. Представили инфраструктуру для развития технологий, в том числе Иннополиса и IT-парка. В части логистики – интеллектуальные транспортные системы и беспилотные мобильные комплексы», – рассказала руководитель Агентства.

Также республика представила возможности электронной коммерции, складскую инфраструктуру, банковские продукты, электромобили. Кроме того, презентовали «Игры будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани.

Всего по итогам форума подписано 25 соглашений, из которых 11 – с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Глава Агентства отметила, что на большинстве сессий, посвященных сотрудничеству с зарубежными странами, прозвучал и KazanForum Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ПМЭФ вспоминали KazanForum

Талия Минуллина выделила три главных вектора обсуждений на ПМЭФ в этом году: технологический суверенитет, рынок труда и сотрудничество с восточными странами.

«Почти 30 сессий посвятили технологическому суверенитету. Еще 14 – рынку труда. Мы видим, какая у нас сейчас кадровая ситуация. И это федеральная повестка, не только в Татарстане есть вопросы по этой теме», – заявила она.

Глава Агентства отметила, что на большинстве сессий, посвященных сотрудничеству с зарубежными странами, прозвучал и KazanForum. В том числе на заседаниях, где обсуждались темы халяль, исламского банкинга, привлечения инвестиции.

Айрат Хайруллин добавил, что возможно сотрудничество Татарстана с «Трансмашхолдингом» – компания производит вагоны для метрополитена, и железнодорожного транспорта Фото: prav.tatarstan.ru

«Договорились о стратегическом сотрудничестве с рядом российских компаний»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в свою очередь рассказал, что на форуме договорились о стратегическом сотрудничестве с рядом российских компаний:

«Элемент» – о реализации проектов микроэлектроники в Татарстане;

1С – о проектах в промышленности и госуправлении, а также продвижении отечественных продуктов на рынке исламских стран;

«Мегафон» – о привлечении компании в качестве спонсора и оператора связи на «Играх будущего».

Министр добавил, что возможно сотрудничество Татарстана с «Трансмашхолдингом» – компания производит вагоны для метрополитена, и железнодорожного транспорта. «Наш IT-парк рассматривает возможность сотрудничества c ними по внедрению продукции компании в исламских странах», – сказал Хайруллин.

Родион Карпов: «Были организованы встречи с 20 субъектами страны. Соглашения о сотрудничестве подписаны со Ставропольским краем, Смоленской областью и республикой Тыва» Фото: prav.tatarstan.ru

Соглашение с каспийским международным интеграционным клубом север-юг

Кроме того, в рамках форума делегация Татарстана договорилась о сотрудничестве с рядом регионов России. Как отметил заместитель министра промышленности РТ Родион Карпов, деловая повестка встреч не ограничивалась исключительно промышленной тематикой.

«Были организованы встречи с 20 субъектами страны. Соглашения о сотрудничестве подписаны со Ставропольским краем, Смоленской областью и республикой Тыва», – добавил Карпов.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Каспийским международным интеграционным клубом «Север-Юг», участниками которого являются несколько стран о поставке продукции, необходимой татарстанским предприятиям.

В заключение он напомнил о проведении в Казани «Нефтегазохимического форума» с 31 августа по 2 сентября. По его словам, многие участники ПМЭФ из России и других стран выразили желание приехать на форум в столицу Татарстана.