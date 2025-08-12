20 лет Казанскому метро: первый рейс с Путиным и старт новым станциям от Минниханова

Метро в Казани появилось ровно 20 лет назад – к 1000-летию столицы Татарстана. Первым пассажиром стал Владимир Путин, получивший именной проездной билет. Метро продолжает прокладываться – сегодня старт проходке нового тоннеля дал Рустам Минниханов. Вспоминаем, как строилась подземка, что сделано на сегодня и где будут построены следующие станции.





Старт проходке нового тоннеля сегодня дал Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«От жителей Казани – бик зур рәхмәт!»

Проверить, как строится метро в Казани, прибыл сегодня на будущую станцию «100-летие ТАССР» Раис РТ Рустам Минниханов.

На стройплощадке руководителя республики встречал гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов. «Вы – сильный лидер сильной республики. И знайте: за вами стоим мы – вот такие (крепкие – обозначил жестами Рахимов) парни с этими (тоннелепроходческими, – прим. Т-и) машинами, которые мы вам сейчас покажем», – сказал главный метростроевец в Казани.

В котловане стояли две машины с именами «Айсылу» и «Лейсан» – они закончили строительство первого участка второй линии. Начали его прокладывать в 2020 году по поручению Рустама Минниханова. Участок длиной 5,37 км включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (здесь будет пересадка на «Дубравную» первой линии), «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» (на ул. Сахарова у ТЦ «Мега»).

В котловане стояли две машины с именами «Айсылу» и «Лейсан» – они закончили строительство первого участка второй линии Фото: rais.tatarstan.ru

«Слова благодарности от жителей Казани, Рустам Нургалиевич. Большая честь это сказать от миллионного города. Очередной этап проходки завершен. Бик зур рәхмәт! Рәхмәт сезгә! (Очень большое спасибо! Спасибо вам! – пер. с тат., Т-и)», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов также поблагодарил тех, кто строит метро и занимается транспортным обслуживанием метрополитена.

«Самое главное – у нас есть компетенции строить метро. В России есть только несколько городов, которые сами могут это делать. Мы самодостаточны. Наше огромное богатство – это вы, люди, которые делаете это», – подчеркнул Раис РТ.

После состоялся запуск тоннелепроходческого комплекса «Айсылу», который двинулся прокладывать путь к новым станциям.

Минниханов поблагодарил тех, кто строит метро и занимается транспортным обслуживанием метрополитена Фото: rais.tatarstan.ru

С чего всё началось

Идея метро в Казани возникла еще в советское время, когда город стал стремительно расти за счет новых жилых кварталов. Подземку предусмотрели в генплане 1969 года. А через 10 лет Казань официально стала городом-миллионником, и это стало весомым аргументом в переговорах с Москвой, ведь метро строили только в таких городах.

Подготовка началась в 1980-е, но в конце десятилетия строительство заморозили – Совет Министров СССР закрыл проекты новых метрополитенов из-за кризиса. В 1995 году в федеральных планах по строительству метро Казани не оказалось. Однако власти Татарстана продолжали добиваться включения города в программу.

27 августа 1997 года в Казани заложили мемориальную ротонду с капсулой-посланием для потомков Фото: © казметрострой.рф

Перелом наступил в 1996-м: президент Борис Ельцин подписал решение о строительстве Казанского метро. 27 августа 1997 года в Казани заложили мемориальную ротонду с капсулой-посланием для потомков.

К работам под землей строители приступили в мае 2000 года. На первом пусковом участке пик активности пришелся на 2003–2005 годы – одновременно работали восемь тоннелепроходческих комплексов, в проекте участвовали подрядчики и из других регионов страны.

На первом пусковом участке пик активности пришелся на 2003–2005 годы – одновременно работали восемь тоннелепроходческих комплексов Фото: казметрострой.рф

Открытие метро и первый пассажир

27 августа 2005 года – в год празднования тысячелетия Казани – город получил один из самых долгожданных подарков – собственное метро. Главный юбилейный проект Татарстана строили восемь лет, но львиная доля работ пришлась на последние два с половиной года.

Казанская подземка стала первым метрополитеном в России, построенным уже в постсоветскую эпоху, и седьмым по счету в стране.

Казанская подземка стала первым метрополитеном в России, построенным уже в постсоветскую эпоху Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Первая линия протянулась на 8,7 километра и объединила пять станций, связав спальные кварталы с деловым центром. Торжественное открытие превратилось в событие федерального масштаба.

Пассажиром №1 стал Владимир Путин, который протестировал новое метро в сопровождении Президента республики Минтимера Шаймиева (ныне – Государственный Советник РТ) и мэра Казани Камиля Исхакова. К ним присоединились и почетные гости юбилея: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко и другие.

Пассажиром №1 стал Владимир Путин, который протестировал новое метро в сопровождении Минтимера Шаймиева и Камиля Исхакова Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Знакомство с Казанским метро Владимир Путин начал со станции «Кремлевская». У касс гостям вручили именные проездные билеты. По ним почетные пассажиры прошли через турникеты на платформу.

Первая остановка – «Площадь Тукая», где гости осмотрели мозаичные панно по мотивам произведений татарского поэта. Далее состав проследовал без остановки через «Суконную слободу» и прибыл на «Аметьево».

Эту поездку Путин помнит до сих пор. Он рассказал о ней во время «Прямой линии» в декабре 2024 года Фото: kremlin.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Президент России встретился здесь с метростроителями. Путин отметил, что ряд технологий, примененных при строительстве Казанского метро, были испытаны в стране впервые именно здесь.

Эту поездку Путин помнит до сих пор. Он рассказал о ней во время «Прямой линии» в декабре 2024 года, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Казань развивается. Замечательный город, и метро появилось. Мы тогда с Минтимером Шариповичем говорили о том, что это нужно, и сделали это, и новый руководитель Рустам Нургалиевич [Минниханов] подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – заявил Путин.

Завершила первую линию казанской подземки «Дубравная», открытая 30 августа 2018 года Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня Казанский метрополитен насчитывает 11 станций. Первые пять открылись в 2005 году – в год тысячелетия столицы Татарстана. Еще две ввели в строй в 2009–2010 годах. К Всемирной летней Универсиаде 2013 года город получил сразу три новые станции, запущенные 9 мая 2013 года. Завершила первую линию казанской подземки «Дубравная», открытая 30 августа 2018 года.

По данным МУП «Метроэлектротранс» в Казани, метрополитен за 20 лет перевез около полумиллиарда пассажиров.

Метрополитен за 20 лет перевез около полумиллиарда пассажиров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые станции

Запуск движения первого участка второй линии ожидается к 2028 году. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев ранее отмечал, что при дополнительном финансировании сроки можно будет сократить.

Что касается второго участка, то на машинах «Айсылу» и «Лейсан», которые сегодня попали в объектив фотографа пресс-службы Раиса РТ, обозначено, что следующая остановка для них – «Березовая роща», до которой 5 километров.

На машинах «Айсылу» и «Лейсан» обозначено, что следующая остановка для них – «Березовая роща» Фото: rais.tatarstan.ru

В целом стала понятна трассировка второго участка: после Фучика («Дубравной») следующая станция – «Деревня Универсиады» (у спорткомплекса «Буревестник»), далее – РКБ, затем – «Березовая роща». В конце линии будет располагаться электродепо.

Также обозначены и два варианта перспективного развития второй линии метро: первый через жилой комплекс «XXI век», улицу Пионерскую до Компрессорного завода (где будет соединяться с железной дорогой) второй – через «XXI век», парк Горького и площадь Свободы до Кремлевской, где соединится с первой линией метро.