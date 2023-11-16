«Запретительная цена»: экономист из РАН раскритиковал трассу М-12 за высокий тариф

Стоимость проезда от Москвы до Казани обойдется в 5-6 тыс. рублей, а это буквально запретительная цена. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Кирилл Янков.

«Я считаю, что цена запретительная. Это означает, что 90% трафика, который сейчас едет по трассе М-7, он не уйдет, он на этой трассе и останется», – заявил Янков «Татар-информу».

По его мнению, при таких тарифах платные дороги не несут никакой позитивной функции, поскольку только небольшое число состоятельных людей, смогут себе позволить проезд от Казани до Москвы. Большая часть автомобилей, включая большегрузы, будут ездить по старой бесплатной трассе М-7, где выше аварийность, считает Янков.

«На мой взгляд, стоительство современных автодорог должно стимулировать людей по ним ехать, а не ехать через населенные пункты. Так поступила Москва, когда по московскому скоростному диаметру сделала платным именно транзитный проезд через Москву. То есть она стимулирует ехать по объездным дорогам, а политика ГК "Автодор" стимулирует наоборот не ехать по платной дороге, потому что 6000 рублей – все-таки дорогой тариф», – сказал кандидат экономических наук.

С его слов, большегрузы в основном ездят по бесплатным дорогам с платными скоростными участками. Например, по трассе М-4, где есть платные участки и бесплатные объезды.

«Я нынешнюю политику установления высоких тарифов считаю неправильной. Я считаю, что в перспективе надо вводить плату за транзит через населенные пункты, а объезды сделать бесплатными Это будет вести к снижению аварийности», – уверен Янков.

Накануне в Татарстане запустили первый этап трассы М12. «Татар-информ» публиковал подробный текст об этом.