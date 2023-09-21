Правительство России ввело временное ограничение на экспорт топлива

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В России введено временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Правительство РФ.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — подчеркивается в сообщении.

В Правительстве рассчитывают, что ограничения помогут насытить рынок топлива и, соответственно, снизить цены для потребителей.

Ранее кабинет увеличил нормативы поставок бензина и дизельного топлива на биржу. Также организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей — «с оперативной корректировкой объемов».

Upd. (14.26): Накануне, 20 сентября, курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, что Минэнерго подготовило «более кардинальные меры» для сдерживания оптовых цен на бензин и дизельное топливо.

«Радикальные шаги» по прекращению серого экспорта нефтепродуктов, когда топливо покупается на внутреннем рынке и вывозится за рубеж, анонсировал и первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин на пленарном заседании Государственной Думы.

При этом 15 сентября РБК со ссылкой на источник, близкий к участникам совещания в Правительстве по борьбе с ростом цен на топливо, называл сценарий полного запрета экспорта нефтепродуктов маловероятным. При его реализации некоторые НПЗ будут вынуждены закрыться, предупреждал он.

До этого, 12 сентября, Президент России Владимир Путин заметил, что Правительство страны занимается ситуацией с ценами на топливо и уже договорилось с производителями, как именно надлежит действовать.