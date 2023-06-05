Вейпы покажем, но не продадим: в Казани прошел рейд по вейп-шопам

Добровольцы татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» вышли в рейд по вейп-шопам и табачным магазинам

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Добровольцы татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» вышли в рейд по вейп-шопам и табачным магазинам. Сегодня в списке порядка 20 точек.

А цель у молодых добровольцев – узнать, где детям продают вейпы, электронки, поды, испарители. А также напомнить сотрудникам точек, что все никотиносодержащую продукцию следует закрыть от глаз.

Напомним, что 11 апреля депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и расходников к ним, позже были приняты поправки в законодательство о значительном увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним вейпов, сигарет и за приобщение подростков к курению. Их размер может составить до 600 тыс. рублей.

С 1 июня вступил в силу запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции.

Провести эксперимент молодогвардейцам помог 15-летний Ранэль Галиев Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Отказываем школьникам, а они просят купить взрослых с улицы»

Провести эксперимент молодогвардейцам помог 15-летний Ранэль Галиев.

В первой точке продажи подставного покупателя с порога спросили, есть ли паспорт. Парень ответил, что нет. И получил от продавца отказ в обслуживании. Но Ранэль рассказал, что в магазине вся продукция не прикрыта.

После несостоявшейся покупки в магазин зашли молодгвардейцы. Они рассказали продавцу о том, что в магазин заходило подставное лицо, поблагодарили за соблюдение законов и отказ в обслуживании ребенку. Однако проинформировали, что всю продукцию с никотином необходимо спрятать.

«Мы шторки уже заказываем, в некоторых магазинах они уже висят», – отметил продавец вейп-шопа Михаил Задорожный.

После несостоявшейся покупки в магазин зашли молодгвардейцы Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Мужчина подчеркнул, что в их сети политика по продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним очень строгая, детей даже не консультируют: «Нет паспорта – до свидания».

«Есть такая тема, что дети просят покупать взрослых. Это никак не проконтролируешь. Если мы понимаем, что только что зашел школьник, мы ему отказали в продаже продукции. А потом заходит взрослый, не разбирается в этом, но покупает что-то. Мы говорим, что у нас камеры стоят, мы передадим все в полицию, но большинству все равно и они покупают детям», – добавил Михаил.

Девушка сказала, что с законом она ознакомлена, и пообещала недочеты устранить Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«С законом знакомы, недочеты устраним»

Во втором магазине продавец спросила у подставного покупателя, нужна ли ему консультация. Ранэль попросил продать ему жидкость для вейпа определенной марки. На что девушка спросила, есть ли у молодого человека паспорт. Ранэль ответил, что с собой нет. Продавец в продаже отказала.

Руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабутдинов рассказал сотруднице вейп-шопа, что то, как в магазине разложены товары, неприемлемо. И всю продукцию необходимо убрать с полок.

Девушка сказала, что с законом она ознакомлена, и пообещала недочеты устранить.

На вопрос журналистов Виктория ответила, что их магазин открылся совсем недавно. И как только сделали ремонт и завезли продукцию, заказали шторки на каждую витрину и сразу же повесили Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Шторки на витринах есть, но не закрыты

В третьей точке продавец на вопрос 15-летнего подростка о содержании никотина в разных жидкостях сразу же спросила, может ли парень показать документы. Ранэль вновь ответил, что с собой у него ничего нет.

«Я не могу вас консультировать, к сожалению», – сразу ответила продавец.

Зайдя с магазин, добровольцы увидели, что шторки на торговых полках есть, вот только ни одна из них не закрыта. Продавец Виктория Илюхина объяснила, что недавно делала раскладку прибывшего товара, поэтому витрины остались открыты.

На вопрос журналистов Виктория ответила, что их магазин открылся совсем недавно. И как только сделали ремонт и завезли продукцию, заказали шторки на каждую витрину и сразу же повесили.

«Повесили шторки, потому что вышел закон не демонстрировать продукцию», – объяснила девушка.

Такие рейды сейчас проходят по всей стране. В Казани молодогвардейцы планируют за четыре дня обойти все точки продажи вейпов и табака, всего их около 200 штук Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Нарушителями займется Роспотребнадзор

«Сегодня мы обошли вот уже несколько магазинов, выявили, что пока несовершеннолетнему устройства никотиносодержащие не продали, но при этом были нарушения с тем, что эти устройства были в открытой выкладке, что сейчас, начиная с 1 июня, законом запрещено», – отметил руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабутдинов.

Такие рейды сейчас проходят по всей стране. В Казани молодогвардейцы планируют за четыре дня обойти все точки продажи вейпов и табака, всего их около 200 штук.

Всю информацию о нарушениях активисты передадут в Управление Роспотребнадзора по Татарстану. А дальше сотрудники ведомства будут выходить с проверками в эти магазины. Если после замечаний «Молодой Гвардии Единой России» недочеты не устранят, предпринимателям придется отвечать перед законом.