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Экономика
1 июня 2022  13:17
Дарья Сайфиева

Заправки Shell возобновили работу в Татарстане

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Автозаправки Shell после их покупки компанией «Лукойл» возобновили работу в Татарстане, стало известно «Татар-информу».

Заправки в Казани и Набережных Челнах снова работают в обычном режиме. Ребрендинг в ближайшее время не планируется.

Водители РТ по-прежнему могут приобрести топливо от «Башнефти». Сейчас на казанских АЗС, по словам сотрудников, распродают оставшиеся запасы. 

После заключения сделки о продаже сети АЗС «Шелл» в России компании ПАО «Лукойл» топливораздаточные колонки были временно закрыты с 15 мая. При этом кафе и магазины продолжили работать. 

Всего в Татарстане 18 заправочных станций компании Shell. Двенадцать из них расположены в Казани, две в Набережных Челнах, еще две находятся на трассе М7 и по одной в поселках Каменка и Усады.

 

 

#бензин #азс #антироссийские санкции
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