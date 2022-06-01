Заправки Shell возобновили работу в Татарстане

Автозаправки Shell после их покупки компанией «Лукойл» возобновили работу в Татарстане, стало известно «Татар-информу».

Заправки в Казани и Набережных Челнах снова работают в обычном режиме. Ребрендинг в ближайшее время не планируется.

Водители РТ по-прежнему могут приобрести топливо от «Башнефти». Сейчас на казанских АЗС, по словам сотрудников, распродают оставшиеся запасы.

После заключения сделки о продаже сети АЗС «Шелл» в России компании ПАО «Лукойл» топливораздаточные колонки были временно закрыты с 15 мая. При этом кафе и магазины продолжили работать.

Всего в Татарстане 18 заправочных станций компании Shell. Двенадцать из них расположены в Казани, две в Набережных Челнах, еще две находятся на трассе М7 и по одной в поселках Каменка и Усады.