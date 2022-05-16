В Татарстане на заправках Shell перестали продавать топливо

В Татарстане на автозаправочных станциях Shell перестали продавать топливо, при этом работает сопутствующий сервис, выяснил корреспондент «Татар-информа».

Так, на заправке на улице Фучика топливная зона огорожена лентой. На колонках вывешено объявление: «В связи с заключением сделки о продаже сети АЗС "Шелл" в России компании ПАО "Лукойл" топливораздаточные колонки будут временно закрыты». При этом продолжают работать кафе и магазины.

Аналогичную информацию предоставили и на других АЗС в Казани и Набережных Челнах. Автомобили перестали заправлять с 15 мая. Когда заправки возобновят продажу топлива, на станциях не могут сказать. Ранее на АЗС поступало топливо производства «Башнефти».

Также появилось сообщение, что с 20 мая перестанет работать программа лояльности.

Всего в Татарстане расположено 18 заправочных станций компании Shell, из которых 12 находятся в Казани, две в Набережных Челнах, еще две АЗС расположены на трассе М-7 и по одной в поселках Каменка и Усады.

Продажа топлива прекращается по всей России. «На станциях, входящих в периметр сделки с "ЛУКОЙЛом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», – цитирует представителя Shell РИА «Новости».

И в компании Shell, и в «ЛУКОЙЛе» не ответили на запросы «Татар-информа».

Англо-нидерландская компания Shell 12 мая сообщила о продаже ООО «Шелл Нефть», владеющего сетью автозаправочных станций (АЗС) и бизнесом по производству смазочных материалов в России, компании «ЛУКОЙЛ». Сделка включает 411 АЗС, основная часть которых расположена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также комплекс по производству смазочных материалов в г. Торжок (Тверская область). Закрытие сделки ожидается в текущем году в зависимости от сроков получения разрешений надзорных органов.

«Конечно, это плохо, что такой опытный игрок с высокими стандартами качества покинул российский топливный рынок, однако это не должно никак сказаться на общей картине», - заявил "Татар-информу" президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов.

Он пояснил, что компания Shell закупала топливо у местных производителей, поэтому потребители смогут найти тот же бензин, что и раньше. Сулейманов отметил, что главная проблема из-за ухода компании – отсутствие сильного конкурента, создававшего здоровую конкуренцию в целом по стране и в частности по Татарстану.