Заполняемость промпарков в Татарстане в среднем выросла на 20%

Заполняемость промышленных парков в Татарстане выросла на 20% по итогам прошлого года. Такими результатами на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития поделилась руководитель ведомства Талия Минуллина.

«Средняя заполняемость курируемых парков за 2023 год увеличилась на 20%. Готовые помещения заполнены, свободные нуждаются в капитальном ремонте, к которому потенциальные арендаторы не готовы, когда на рынке есть прекрасные помещения по доступной цене. На рынке-то они есть, но не в Татарстане», — с сожалением констатировала глава АИР республики.

Минуллина отметила, что агентство не раз подвергалось критике из-за недостаточной заполняемости отдельных частных промплощадок. Всего оно курирует 17 таких зон.

Ранее стало известно, что инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 трлн рублей.