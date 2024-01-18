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Заполняемость промпарков в Татарстане в среднем выросла на 20%
Заполняемость промышленных парков в Татарстане выросла на 20% по итогам прошлого года. Такими результатами на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития поделилась руководитель ведомства Талия Минуллина.
«Средняя заполняемость курируемых парков за 2023 год увеличилась на 20%. Готовые помещения заполнены, свободные нуждаются в капитальном ремонте, к которому потенциальные арендаторы не готовы, когда на рынке есть прекрасные помещения по доступной цене. На рынке-то они есть, но не в Татарстане», — с сожалением констатировала глава АИР республики.
Минуллина отметила, что агентство не раз подвергалось критике из-за недостаточной заполняемости отдельных частных промплощадок. Всего оно курирует 17 таких зон.
Ранее стало известно, что инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 трлн рублей.
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